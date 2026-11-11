Estudio revela que América Latina continúa siendo el bastión del catolicismo en el mundo

El papa León XIV celebra una misa frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida

El panorama religioso en América Latina muestra una reducción de fieles católicos. De acuerdo con datos del World Religion Database (WRD), la población que se identifica como católica en la región descendió del 84% en el año 2000 al 75% en 2025.

Por otra parte, las estadísticas de la Iglesia católica ubican al continente americano como el territorio con mayor concentración de creyentes, y señala que alberga a casi la mitad de los católicos del mundo.

El descenso de creyentes no es uniforme, por ejemplo Paraguay mantiene un 93% de afiliación. Nicaragua registró una caída pasó del 89% al 71% en los últimos 25 años.

Un caso particular es Uruguay que se ubica como el país con menor cantidad de feligreses, registrando un 53%. Y luego está la zona andina que encabeza con más del 80%.

Investigaciones del Pew Research Center detallan que en países como Brasil y Colombia más del 75% de los católicos reza a diario, mientras que en México, Chile y Argentina la práctica cotidiana cae por debajo de la mitad.

En asistencia a misa semanal, en México solo 1 de cada 10 fieles acude semanalmente. Aun así el Informe Latinobarómetro señala que el 61% de la población latinoamericana confía en la Iglesia, situándola como la institución con mayor respaldo social en la región.

Otros datos de la fe católica en el mundo

La Santa Sede hizo públicos los datos globales consolidados a través del Annuarium Statisticum Ecclesiae y el Anuario Pontificio.

A nivel mundial, la cifra total de católicos bautizados ascendió a 1 422 millones de personas, representando el 17,8% de la población global con un crecimiento anual del 1,14%.

Las métricas oficiales de la Iglesia reflejan la siguiente distribución en su estructura y sacramentos: