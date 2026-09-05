Presentan Habeas Corpus para evitar la detención de Abdalá Bucaram 

María Rosa Pulley, esposa de Abadalá Bucaram, presentó un habeas corpus ante la orden de captura que se ecnuentra vigente sobre el expresidente por el caso Pruebas Covid-19.

La noticia se conoció este sábado 5 de septiembre del 2026. La acción judicial se presentó alegando que el expresidente presenta una condición crítica de salud tras una reciente intervención médica. Bucaram se encuentra internado en una clínica de Guayaquil.

Sobre el expresidente Abdalá Bucaram pesa una orden de captura para obligarlo a comparecer a la audiencia de juzgamiento por presunta delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid 19.

El abogado defensor del expresidente indica que el expresidente se encuentra delicado de salud y permanece internado en una clínica en Guayaquil.

Corte de Justicia deberá tramitar la acción

La acción judicial se interpuso en la Corte Provincial de Justicia de Guayas la tarde del viernes 4 de septiembre del 2026. La causa recayó en la Sala de lo Civil y Mercantil y será tratada por los jueces Gustavo Emiliano Almeida Bermeo, Manuel Ulises Torres Soto y Nancy Ivett Vela Mera.

Puley señala en el documento que hay una “emisión arbitraria” del dictamen judicial y denuncia vulneración de derechos constitucionales a la salud y la vida.

La accionante expuso que el procesado es una persona adulta mayor que enfrenta una patología cardíaca severa diagnosticada hace años. Como antecedente clínico inmediato, precisó que el 25 de agosto de 2026 fue sometido a una cirugía cardíaca para sustituir el generador de su dispositivo intracardíaco.