11 ríos permanecen desbordados en Ecuador este 27 de octubre por las fuertes lluvias
La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó, hasta las 19:20 de este martes 27 de octubre, desbordamientos en tres provincias de la Costa.
Sobrevuelo en la ciudad de Machala evidencia las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño.
API
Compartir
Actualizado:
27 oct 2026 - 21:57
Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de 11 ríos y esteros en Ecuador hasta la noche de este martes 27 de octubre de 2026, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Los eventos se concentran en tres provincias de la Costa ecuatoriana: El Oro, Guayas y Santa Elena, donde las precipitaciones han generado el incremento de los caudales.Estos son los ríos desbordados
En El Oro se reportan dos afluentes:
- Canal El Macho
- Río Chaguana
En Guayas se registran ocho desbordamientos:
- Estero El Canal
- Río Pilco
- Río Tenguel
- Río Balao
- Río Pula
- Río Jaboncillo
- Río Jaguas
- Estero Perinao
Mientras que en Santa Elena se reporta un desbordamiento:
- Río California
Los desbordamientos están relacionados con las fuertes lluvias registradas en estas provincias. Las lluvias se presentan en el contexto de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño
Compartir