11 ríos permanecen desbordados en Ecuador este 27 de octubre por las fuertes lluvias

Sobrevuelo en la ciudad de Machala evidencia las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño.

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de 11 ríos y esteros en Ecuador hasta la noche de este martes 27 de octubre de 2026, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Los eventos se concentran en tres provincias de la Costa ecuatoriana: El Oro, Guayas y Santa Elena, donde las precipitaciones han generado el incremento de los caudales.Estos son los ríos desbordados

En El Oro se reportan dos afluentes:

Canal El Macho

Río Chaguana

En Guayas se registran ocho desbordamientos:

Estero El Canal

Río Pilco

Río Tenguel

Río Balao

Río Pula

Río Jaboncillo

Río Jaguas

Estero Perinao

Mientras que en Santa Elena se reporta un desbordamiento:

Río California

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 27 de octubre 2026, con corte a las 19h20 La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente. https://t.co/EEN5Kbcu8K — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 28, 2026

Los desbordamientos están relacionados con las fuertes lluvias registradas en estas provincias. Las lluvias se presentan en el contexto de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño