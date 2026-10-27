Clases no presenciales se mantienen en zonas de Guayaquil, Samborondón y Durán este 28 de octubre

Las clases presenciales continuarán suspendidas este miércoles 28 de octubre de 2026 en las zonas de Guayaquil, Samborondón y Durán donde las lluvias puedan generar dificultades para la movilidad de estudiantes, docentes y familias.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó sobre la decisión la tarde de este martes 27 de octubre, a través de su cuenta de X, luego de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

"Este miércoles 28 de octubre se mantendrá la modalidad no presencial en aquellas zonas de Guayaquil, Samborondón y Durán debido a las posibles limitaciones en la movilidad".

La resolución se tomó considerando las predicciones de lluvias en la Costa del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Con base a la reunión del COE Nacional y las predicciones climáticas del INAMHI e INOCAR, este miércoles 28 de octubre se mantendrá la modalidad no presencial en aquellas zonas de Guayaquil, Samborondón y Durán debido a las posibles limitaciones en la movilidad. Las unidades educativas particulares, universidades e institutos podrán decidir si mantienen clases presenciales considerando la seguridad de sus respectivas comunidades educativas. En relación a otras zonas de la costa ecuatoriana que tienen afectaciones, se aplicará el protocolo de contingencia educativa de forma focalizada y será comunicado por los distritos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Continuamos monitoreando día a día las condiciones climáticas y coordinando acciones para precautelar la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y familias. — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) October 27, 2026

¿Qué pasará con las clases en colegios particulares y universidades?

La Ministra señaló que las instituciones educativas particulares, universidades e institutos podrán decidir si mantienen las clases presenciales, de acuerdo con las condiciones de seguridad de sus respectivas comunidades educativas.

En los demás sectores de la Costa que registren afectaciones por las lluvias, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura aplicará el protocolo de contingencia educativa de manera focalizada.

"En relación a otras zonas de la costa ecuatoriana que tienen afectaciones, se aplicará el protocolo de contingencia educativa de forma focalizada y será comunicado por los distritos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura", señaló Alcivar.

“Continuamos monitoreando día a día las condiciones climáticas y coordinando acciones para precautelar la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y familias”, añadió la Ministra.