Un incendio forestal se mantiene activo en el caserío El Obraje, en el cantón Pelileo

Un nuevo incendio forestal se reportó este martes 27 de octubre de 2026 en el caserío El Obraje, en el cantón Pelileo.

El incendio forestal en el caserío El Obraje, en el cantón Pelileo, fue reportado al ECU 911 a las 14:45 de este martes, y hasta la noche continuaba activo.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Pelileo acudió al sitio para realizar labores de control.

📍 #Pelileo | Desde el @ECU911_ se coordina la atención de un incendio forestal reportado a través de la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, este 27 de octubre, a las 14:45, en el caserío El Obraje. 🔥🌿 🚒 Personal del Cuerpo de Bomberos de Pelileo se encuentra en el lugar realizando labores para controlar el incendio. 🚨 Se mantiene el seguimiento de la emergencia. No se reportan personas heridas. — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) October 28, 2026

Las autoridades no registraban personas heridas y la emergencia continuaba bajo seguimiento.

Este caso se suma a otros incendios reportados entre el lunes 26 y el martes 27 de octubre en Santa Rosa Pamba, en Quisapincha, y Ambabaquí, en Pelileo.

Los incidentes requirieron la intervención de los cuerpos de bomberos de Ambato y Pelileo.

Cerca de 1 000 hectáreas afectadas en Ambato

Durante los primeros 21 días de octubre, los incendios forestales afectaron cerca de 1 000 hectáreas en Ambato.

La vegetación seca propia de esta época favorece la propagación de las llamas y dificulta las labores para controlar el fuego.

Las autoridades recomiendan evitar estas prácticas y reportar de inmediato cualquier incendio al ECU 911, para facilitar la respuesta de los equipos de emergencia.