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Ecuador

Sismo de magnitud 3.7 se registró frente a las costas de Santa Elena la noche del 27 de octubre

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la noche de este martes frente a las costas de Santa Elena, a una profundidad de cinco kilómetros.

El movimiento ocurrió a una profundidad de cinco kilómetros, según los datos reportados.

IG

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

27 oct 2026 - 22:33

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Un sismo de magnitud 3.7 se registró la noche de este martes 27 de octubre de 2026, a unos 30 kilómetros de Santa Elena. 

El movimiento telúrico se registró a las 22:20:58 de este martes 27 de octubre de 2026, en la provincia de Santa Elena.

Según el reporte, el sismo tuvo una magnitud de 3.7 y se originó a una profundidad de 5 kilómetros

Su localización se estableció a 30,27 kilómetros de Santa Elena, en la provincia del mismo nombre.

¿Cuál fue la profundidad y ubicación del movimiento?

Las coordenadas reportadas para el evento son 2,286 grados de latitud sur y 80,288 grados de longitud oeste

Estos datos permiten ubicar el punto donde se registró el movimiento sísmico.

No se han proporcionado datos sobre personas afectadas o daños materiales relacionados con el sismo. 

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