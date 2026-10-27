Sismo de magnitud 3.7 se registró frente a las costas de Santa Elena la noche del 27 de octubre

El movimiento ocurrió a una profundidad de cinco kilómetros, según los datos reportados.

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la noche de este martes 27 de octubre de 2026, a unos 30 kilómetros de Santa Elena.

El movimiento telúrico se registró a las 22:20:58 de este martes 27 de octubre de 2026, en la provincia de Santa Elena.

Según el reporte, el sismo tuvo una magnitud de 3.7 y se originó a una profundidad de 5 kilómetros.

Su localización se estableció a 30,27 kilómetros de Santa Elena, en la provincia del mismo nombre.

¿Cuál fue la profundidad y ubicación del movimiento?

Las coordenadas reportadas para el evento son 2,286 grados de latitud sur y 80,288 grados de longitud oeste.

Estos datos permiten ubicar el punto donde se registró el movimiento sísmico.

No se han proporcionado datos sobre personas afectadas o daños materiales relacionados con el sismo.