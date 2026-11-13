11 ríos están desbordados en tres provincias de la Costa este 13 de noviembre 

Gestión de Riesgos reporta el desbordamiento de 11 ríos a escala nacional por intensas lluvias este viernes 13 de noviembre de 2026.

Las intensas lluvias asociadas a El Niño provocaron el desbordamiento de 8 ríos y esteros en tres provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00, identifica afectaciones en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

#Entrevistas | “El fenómeno de El Niño nos está evidenciando que toda la humedad que viene del océano Pacífico provoca estos eventos de lluvias”, dijo Mayleen Iza, técnico analista de pronósticos, sobre la situación climatológica de Ecuador. Mira la entrevista completa: https://t.co/Pl8rBZpp2A — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 13, 2026

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero El Cañal – Daule.

Río Pula – Daule.

Río Jaboncillo – Daule.

Estero San Juan - Balzar

Río Milagro - Milagro Los Ríos: Río Chilintomo – Babahoyo.

Estero Las Trancas - Ventanas Santa Elena: Río California.

Río Salanguillo.

Río Javita.

Río El Tambo

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 13 ríos y esteros adicionales en Guayas y Los Ríos con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el domingo 15 de noviembre en la Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.

La entidad explica que estas condiciones climatológicas ocurren porque el fenómeno El Niño se encuentra en su fase de madurez "que propicia el fortalecimiento y activación de las lluvias".