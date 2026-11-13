11 ríos están desbordados en tres provincias de la Costa este 13 de noviembre
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00, hay ríos desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.
Gestión de Riesgos reporta el desbordamiento de 11 ríos a escala nacional por intensas lluvias este viernes 13 de noviembre de 2026.
Cortesía
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Actualizado:
13 nov 2026 - 14:31
Las intensas lluvias asociadas a El Niño provocaron el desbordamiento de 8 ríos y esteros en tres provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00, identifica afectaciones en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.
¿Dónde están los ríos desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero El Cañal – Daule.
- Río Pula – Daule.
- Río Jaboncillo – Daule.
- Estero San Juan - Balzar
- Río Milagro - Milagro
Los Ríos:
- Río Chilintomo – Babahoyo.
- Estero Las Trancas - Ventanas
Santa Elena:
- Río California.
- Río Salanguillo.
- Río Javita.
- Río El Tambo
Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 13 ríos y esteros adicionales en Guayas y Los Ríos con tendencia a aumentar de nivel.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el domingo 15 de noviembre en la Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.
La entidad explica que estas condiciones climatológicas ocurren porque el fenómeno El Niño se encuentra en su fase de madurez "que propicia el fortalecimiento y activación de las lluvias".
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