Milagro amaneció bajo el agua: lluvias afectan al 60% de la cabecera cantonal
Las precipitaciones registradas durante la madrugada dejaron calles inundadas en varios sectores de este cantón de Guayas.
El ECU 911 identificó vías anegadas mediante sus cámaras de vigilancia.
ECU 911
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Actualizado:
13 nov 2026 - 13:30
Las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en varios sectores de Milagro, en la provincia del Guayas.
Según la información reportada, alrededor del 60% de la cabecera cantonal amaneció bajo el agua, con calles y vías afectadas por la acumulación de lluvia.
¿Qué sectores de Milagro amanecieron inundados?
A través de las cámaras de videovigilancia, el ECU 911 Samborondón identificó vías anegadas en distintos puntos del cantón durante la madrugada.
Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y coordinan el seguimiento con la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Las lluvias de este viernes 13 también han afectado a otros cantones de Guayas, incluyendo su capital, Guayaquil.
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