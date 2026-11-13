Milagro amaneció bajo el agua: lluvias afectan al 60% de la cabecera cantonal

Las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en varios sectores de Milagro, en la provincia del Guayas.

Según la información reportada, alrededor del 60% de la cabecera cantonal amaneció bajo el agua, con calles y vías afectadas por la acumulación de lluvia.

¿Qué sectores de Milagro amanecieron inundados?

A través de las cámaras de videovigilancia, el ECU 911 Samborondón identificó vías anegadas en distintos puntos del cantón durante la madrugada.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y coordinan el seguimiento con la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Las lluvias de este viernes 13 también han afectado a otros cantones de Guayas, incluyendo su capital, Guayaquil.