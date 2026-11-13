Rayos, truenos e inundaciones: una fuerte tormenta sorprendió a Guayaquil esta madrugada
Una intensa lluvia acompañada de descargas eléctricas cayó sobre Guayaquil y cantones cercanos durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre.
Segura EP reportó acumulación de agua en cinco sectores y desplegó equipos para atender las novedades.
Segura EP
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Actualizado:
13 nov 2026 - 08:01
Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a Guayaquil durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026. La lluvia estuvo acompañada de rayos y fuertes truenos que despertaron a varios ciudadanos.
Desde el Cerro del Carmen se observaron enormes nubes oscuras que cubrieron el cielo de la ciudad y una descarga eléctrica que iluminó el centro de Guayaquil.
El temporal también se presentó en cantones cercanos, mientras la provincia del Guayas permanece bajo alerta roja por el fenómeno de El Niño.
Cinco sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua
En un reporte actualizado a las 04:50, Segura EP informó sobre acumulación de agua en cinco puntos de la ciudad:
- Sauces 6
- La avenida Gabriel Roldós y Ángel Oyola
- Las calles Quito y Sucre
- La vía a Daule
- Urdesa Central
- El sector de Honorato Vásquez
Ante estas novedades, se desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender los puntos afectados.
La entidad también informó que mantenía vigilancia en distintos sectores de Guayaquil para monitorear el comportamiento de las lluvias.
¿En qué avenidas de Guayaquil se registraron lluvias?
Segura EP reportó precipitaciones de intensidad variable en la vía Perimetral, avenida Juan Tanca Marengo, avenida del Bombero, vía a Daule, avenida Quito y avenida Machala.
Estos sectores permanecían bajo monitoreo durante la madrugada.
Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones en la ciudad donde aún se reporta acumulación de agua.
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