Rayos, truenos e inundaciones: una fuerte tormenta sorprendió a Guayaquil esta madrugada

Segura EP reportó acumulación de agua en cinco sectores y desplegó equipos para atender las novedades.

Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a Guayaquil durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026. La lluvia estuvo acompañada de rayos y fuertes truenos que despertaron a varios ciudadanos.

Desde el Cerro del Carmen se observaron enormes nubes oscuras que cubrieron el cielo de la ciudad y una descarga eléctrica que iluminó el centro de Guayaquil.

El temporal también se presentó en cantones cercanos, mientras la provincia del Guayas permanece bajo alerta roja por el fenómeno de El Niño.

Cinco sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua

En un reporte actualizado a las 04:50, Segura EP informó sobre acumulación de agua en cinco puntos de la ciudad:

Sauces 6

La avenida Gabriel Roldós y Ángel Oyola

Las calles Quito y Sucre

La vía a Daule

Urdesa Central

El sector de Honorato Vásquez

Ante estas novedades, se desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender los puntos afectados.

La entidad también informó que mantenía vigilancia en distintos sectores de Guayaquil para monitorear el comportamiento de las lluvias.

¿En qué avenidas de Guayaquil se registraron lluvias?

Segura EP reportó precipitaciones de intensidad variable en la vía Perimetral, avenida Juan Tanca Marengo, avenida del Bombero, vía a Daule, avenida Quito y avenida Machala.

Estos sectores permanecían bajo monitoreo durante la madrugada.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones en la ciudad donde aún se reporta acumulación de agua.