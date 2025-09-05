Carchi: 136 celulares hallados en el motor de un vehículo iban a ingresar al país por contrabando

La mercadería fue hallada en un compartimento en el motor del vehículo.

El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador encontró 136 celulares camuflados en un compartimento del motor de un auto que pretendía ingresar a Ecuador por Carchi. La mercadería fue detectada en un operativo y no logró ser justificada por el conductor del vehículo.

Los agentes del Cuerpo de Vigilancia Aduanera inspeccionaron el auto y la intervención para descubrir los compartimentos ocultos. Una vez que se encontraron los 136 celulares se realizó un cálculo del valor de la mercadería. En total se cotizaron los celulares en 30 000 dólares.

Una vez que se realizó el procedimiento se levantó informe para el expediente de investigación. El vehículo también quedó retenido mientras se avanza en la fase de indagación. Los celulares se quedarán en las bodegas de Aduanas y se pedirá documentación sobre los mismos.