Tráiler queda destruido tras siniestro en la vía Santo Domingo–Quito

Un tráiler quedó con fuertes daños tras sufrir un siniestro en la vía Santo Domingo–Quito; de manera preliminar, no se reportaron personas heridas.

Un tráiler sufrió un fuerte siniestro de tránsito en un tramo de la vía que conecta Santo Domingo con Quito, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las imágenes difundidas después del hecho muestran al vehículo pesado con graves daños en su estructura, mientras permanecía fuera de su posición normal sobre la carretera.

De acuerdo con la información preliminar disponible, el accidente no habría dejado personas heridas ni fallecidas y los principales daños serían materiales.

Aún se investigan las causas

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué provocó el siniestro , por lo que todavía se desconoce si estuvo relacionado con una falla mecánica, las condiciones de la vía u otro factor.

Tampoco se ha precisado si otro vehículo estuvo involucrado ni la carga que transportaba el remolque al momento del accidente.

Precaución en la vía

La vía Alóag–Santo Domingo ha registrado otros siniestros durante los últimos días. La noche del 24 de septiembre, un choque entre un camión y un autobús provocó congestión cerca de las rieles del tren de Alóag, aunque en ese caso tampoco se registraron personas heridas, según el ECU 911.

Las autoridades recomiendan a quienes circulan por esta carretera reducir la velocidad, respetar la señalización y conducir con precaución, especialmente en sectores donde existen condiciones climáticas adversas o trabajos en la vía.