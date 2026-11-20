Las inundaciones se reportan en cuatro provincias de la Costa ecuatoriana

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que 18 cuerpos hídricos están desbordados en Ecuador este viernes 20 de noviembre.

Los reportes corresponden a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos, donde se identificaron ríos, esteros y quebradas fuera de sus cauces.

Guayas concentra la mayor cantidad de ríos desbordados

La provincia de Guayas registra 11 puntos con desbordamientos. Entre ellos están el estero El Canal, los ríos Pula y Jaboncillo, el estero San Juan, el río Bachillero, el río Culebra, el estero Guabito, el canal sin nombre en Durán, el río Los Amarillos y el estero Miraflora.

Los reportes corresponden a sectores de Daule, Balzar, Pedro Carbo, Naranjal, Palestina, Durán y Simón Bolívar.

En Los Ríos se reportan cinco cuerpos hídricos desbordados: los ríos Chilintomo, Macul, Salampe, Pijullo y La Clementina.

Los puntos están ubicados en sectores de Babahoyo, Vinces y Urdaneta.

En Manabí, el reporte corresponde a la quebrada Las Cañitas, en San Clemente, cantón Sucre; mientras que en Santa Elena se registra el desbordamiento del río La Bellita, en las comunas La Barranca y Sacachún.

RÍOS Y ESTEROS DESBORDADOS EN ECUADOR Viernes 20 de noviembre de 2026 | Corte: 07:00 Provincia Cantón / Parroquia / Sector Río o estero GUAYAS

11 reportes Daule / Laurel / Sector El Laurel Estero El Canal Daule / Laurel / Varios sectores Río Pula Daule / Laurel / Varios sectores Río Jaboncillo Balzar / Balzar, cabecera cantonal / San Juan del Cerrito Estero San Juan Pedro Carbo / Sabanilla / La Pamela Río Bachillero Naranjal / Taura / Recinto Cascajal Río Culebra Palestina / Palestina, cabecera cantonal / Macul de Abajo Río Pula Palestina / Palestina, cabecera cantonal / Las Abras Estero Guabito Durán / El Recreo / La Esperanza Canal sin nombre Simón Bolívar / Crnel. Lorenzo de Garaicoa (Pedregal) / Recinto Las Delicias Río Los Amarillos Pedro Carbo / Valle de la Virgen / Miraflores Estero Miraflora MANABÍ

1 reporte Sucre / Charapotó / San Clemente Quebrada Las Cañitas SANTA ELENA

1 reporte Santa Elena / Simón Bolívar (Julio Moreno) / Comuna La Barranca y Sacachún Río La Bellita LOS RÍOS

5 reportes Babahoyo / Febres Cordero (Las Juntas) / Las Cañitas Río Chilintomo Vinces / Antonio Sotomayor (Playas de Vinces) / Recinto Macul Río Macul Urdaneta / Ricaurte / Salampe Río Salampe Urdaneta / Ricaurte / Recinto Roblecito Río Pijullo Babahoyo / La Unión / Recinto La Puntilla Río La Clementina Información con corte a las 07:00 del viernes 20 de noviembre de 2026.

El balance evidencia que Guayas concentra más de la mitad de los puntos reportados, con 11 de los 18 cuerpos hídricos desbordados.

Le siguen Los Ríos, con cinco; y Manabí y Santa Elena, con uno cada una.