18 ríos y esteros están desbordados en Ecuador: estas son las provincias afectadas
Guayas concentra la mayor cantidad de puntos afectados, según el balance de la Secretaría de Gestión de Riesgos con corte a las 07:00.
Las inundaciones se reportan en cuatro provincias de la Costa ecuatoriana
API
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Actualizado:
20 nov 2026 - 09:05
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que 18 cuerpos hídricos están desbordados en Ecuador este viernes 20 de noviembre.
Los reportes corresponden a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos, donde se identificaron ríos, esteros y quebradas fuera de sus cauces.
Guayas concentra la mayor cantidad de ríos desbordados
La provincia de Guayas registra 11 puntos con desbordamientos. Entre ellos están el estero El Canal, los ríos Pula y Jaboncillo, el estero San Juan, el río Bachillero, el río Culebra, el estero Guabito, el canal sin nombre en Durán, el río Los Amarillos y el estero Miraflora.
Los reportes corresponden a sectores de Daule, Balzar, Pedro Carbo, Naranjal, Palestina, Durán y Simón Bolívar.
En Los Ríos se reportan cinco cuerpos hídricos desbordados: los ríos Chilintomo, Macul, Salampe, Pijullo y La Clementina.
Los puntos están ubicados en sectores de Babahoyo, Vinces y Urdaneta.
En Manabí, el reporte corresponde a la quebrada Las Cañitas, en San Clemente, cantón Sucre; mientras que en Santa Elena se registra el desbordamiento del río La Bellita, en las comunas La Barranca y Sacachún.
El balance evidencia que Guayas concentra más de la mitad de los puntos reportados, con 11 de los 18 cuerpos hídricos desbordados.
Le siguen Los Ríos, con cinco; y Manabí y Santa Elena, con uno cada una.
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