La desconexión irá del jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre de 2026.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) dispuso un nuevo cronograma de desconexiones eléctricas para las industrias consumidoras de alto voltaje 1 (AV1).

La medida comenzó a las 16:00 del jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta las 24:00 del domingo 22 de noviembre de 2026.

La disposición consta en una notificación emitida el 19 de noviembre por la Unidad de Negocio Guayaquil de CNEL.

Durante ese período, las empresas notificadas deberán mantener su consumo de la red pública de electricidad en cero megavatios (0 MW).

El documento no especifica cuántas industrias están incluidas en el cronograma.

80 horas de desconexión para AV1

La medida implica que las empresas alcanzadas deberán cubrir sus necesidades de electricidad con fuentes propias de generación o alternativas, durante las 80 horas establecidas.

Los cortes se mantienen pese a que el Gobierno anunció que las restricciones al sector industrial terminarían en noviembre.

La decisión de desconexión generó una reacción de José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.

En una publicación en su cuenta de X, la tarde del 19 de noviembre, señaló que cuatro días de desconexión por semana representan casi el 60% del tiempo y no el 30%, como se habría contemplado inicialmente.

Camposano también advirtió que la exigencia de autogeneración prácticamente se duplica frente a lo acordado originalmente.

Además, cuestionó que las empresas reciban avisos con pocas horas de anticipación, pues esto dificulta organizar turnos, personal y operaciones. “El sector productivo necesita previsibilidad”, escribió.

Sector camaronero alerta por afectaciones a la producción

Dos días antes, el 17 de noviembre, Camposano ya había reportado desconexiones eléctricas durante toda la jornada en distintos eslabones de la cadena camaronera.

En ese mensaje señaló que la falta de coordinación y de directrices precisas afecta procesos productivos que están en marcha.

El representante del sector acuícola pidió a las autoridades establecer disposiciones coordinadas y oportunas para que las empresas puedan planificar sus operaciones y evitar mayores afectaciones a la producción.

Sus reacciones se dan mientras el nuevo cronograma de CNEL mantiene la obligación de desconexión para las industrias AV1 notificadas hasta la medianoche del domingo 22 de noviembre.