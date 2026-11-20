Los votantes de entre 16 y 29 años superan el 30% del padrón electoral en Ecuador y reconfiguran la contienda política

El peso electoral de la juventud en Ecuador es determinante para cualquier proceso democrático. Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) señalan que en los últimos comicios (2025–2026) los ciudadanos de entre 16 y 29 años representaron más del 30% del padrón total.

Para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) del próximo 29 de noviembre de 2026, el Registro Electoral aprobado asciende a 13 827 643 electores en total.

De ellos, 3,72 millones pertenecen a la Generación Z. Es decir, son jóvenes de entre 18 y 29 años, que representan más del 26,71% del padrón electoral.

Mientras que, un 4,5% del padrón está conformado por más de 600 000 jóvenes de entre 16 y 17 años para quienes el voto es facultativo. Según el CNE, este grupo etario ha demostrado una participación activa en las urnas, pese a no estar obligado a sufragar.

Santiago Ulloa Betancourt, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de Navarra y exprofesor de la Universidad de los Hemisferios sostiene que pese a que hay una alta participación de los jóvenes en las urnas, estos no necesariamente están interesados en la política.

¿Apatía o desencanto? Así perciben la política los jóvenes ecuatorianos

Contrario a la idea generalizada de que la Generación Z es apática, Ulloa dice que lo que existe es un "profundo desencanto y desconfianza hacia las instituciones y el sistema de partidos políticos".

Según el investigador, los jóvenes valoran la democracia como ideal, pero dudan de su eficacia como solución inmediata frente a las crisis.

Para él, esta generación ha protagonizado una ruptura ideológica:

Ya no se identifica con las dicotomías tradicionales como izquierda frente a derecha o correísmo frente a anticorreísmo, sino que percibe a la clase política convencional como ajena a sus problemas cotidianos.

Por lo que Ulloa destaca tres características de los jóvenes al momento de ir a las urnas:

Votan por la persona, no por la bandera: Ante el hartazgo partidista, el electorado joven decide su voto basándose en el perfil individual, el carisma y las propuestas del candidato.

Ante el hartazgo partidista, el electorado joven decide su voto basándose en el perfil individual, el carisma y las propuestas del candidato. Nuevas formas de participación : En lugar de militar en partidos, canalizan su interés mediante el activismo digital , con plataformas como TikTok e Instagram como principales fuentes de información. Además, muestran interés en causas transversales como el ambientalismo, los derechos humanos y el feminismo .

: En lugar de militar en partidos, su interés mediante el , con plataformas como TikTok e Instagram como principales fuentes de información. Además, muestran en causas transversales como el . Brecha entre adolescentes y adultos jóvenes: Mientras los votantes facultativos de 16 y 17 años acuden a las urnas con un interés genuino y mayor confianza en el sistema, quienes tienen entre 18 y 29 años votan desde una desconfianza legítima acumulada por crisis económicas y de seguridad.

Empleo, educación y seguridad: las prioridades de la juventud

Más allá de los discursos o las disputas partidistas, la Generación Z demanda soluciones tangibles en tres ejes que marcan su vida diaria: empleo, educación y seguridad.

Santiago Ulloa advierte que la desconexión entre las respuestas gubernamentales y estas urgencias alimenta el malestar, debido a la falta de políticas de Estado continuas que trasciendan a cada Gobierno.

El especialista subraya que estas tres problemáticas están directamente interconectadas:

Problemática Descripción Crisis de empleo juvenil En el país, alrededor de seis de cada diez personas sin empleo son jóvenes, apenas un 31 % accede a un empleo adecuado y casi uno de cada cuatro ni estudia ni trabaja. Brecha educativa Cerca de 450 000 a 500 000 estudiantes quedaron fuera del sistema educativo en comparación con años previos a la pandemia, y solo alrededor del 14 % de los jóvenes logra culminar estudios universitarios, con una marcada desigualdad entre estratos socioeconómicos. Inseguridad y violencia Tras alcanzar tasas críticas de homicidios en la región, los jóvenes exigen entornos seguros. En este contexto, el acceso a la educación funciona también como un escudo fundamental frente al reclutamiento de grupos delictivos organizados (GDO) en zonas vulnerables, mientras que la violencia política y los magnicidios reducen el incentivo para que nuevos liderazgos juveniles se lancen a la arena electoral.

El déficit de educación política y cívica en las aulas

Para el investigador, la formación del criterio político está muy ligada al acceso educativo: quienes permanecen en el sistema escolar y universitario desarrollan mayor pensamiento crítico para discernir noticias falsas y campañas de desprestigio en redes sociales.

Sin embargo, advierte que en Ecuador existe una deuda en la educación política desde el colegio.

La eliminación de materias ligadas a la educación cívica en el nivel de bachillerato ha dejado a miles de jóvenes sin herramientas básicas para comprender cómo funciona el Estado, qué implica la ciudadanía y cuáles son sus derechos y obligaciones con la sociedad.

De este modo, la formación política queda en el interés individual y quienes buscan aprender buscan programas privados y de fundaciones a los que solo accede una minoría, profundizando así una brecha que impacta en la participación democrática.