El Municipio de Quito realiza campañas de esterilización gratuita para animales de compañía.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito desarrolla campañas gratuitas de esterilización para perros y gatos.

Sin embargo, para acceder a este procedimiento, los animales deben cumplir condiciones veterinarias que permitan realizar una cirugía segura.

Uno de los requisitos principales es que las mascotas se encuentren en buen estado de salud y no presenten síntomas de enfermedades.

También se recomienda mantener al día sus esquemas de vacunación y desparasitación, respetando los tiempos establecidos por el veterinario y evitando, por ejemplo, vacunar al animal el mismo día de la intervención.

Además, las hembras no deben estar en período de celo y los animales deben cumplir con la edad y el peso adecuados para la cirugía.

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¿Qué hacer antes de esterilizar a un perro o gato?

La preparación previa es importante para reducir los riesgos durante la intervención. Los tutores deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Ayuno para perros: No deben consumir alimentos ni agua durante las ocho horas previas a la cirugía.

No deben consumir alimentos ni agua durante las ocho horas previas a la cirugía. Ayuno para gatos: Deben permanecer sin comer ni beber durante las cuatro horas anteriores al procedimiento.

Deben permanecer sin comer ni beber durante las cuatro horas anteriores al procedimiento. Transporte seguro: Los gatos deben llegar en una transportadora rígida, segura y cubierta con una manta. En el caso de los perros, deben utilizar una correa fija y resistente. Si son nerviosos, se recomienda llevar también un bozal.

Los gatos deben llegar en una transportadora rígida, segura y cubierta con una manta. En el caso de los perros, deben utilizar una correa fija y resistente. Si son nerviosos, se recomienda llevar también un bozal. Documentación: Es necesario presentar la cédula del tutor, el carnet de vacunación de la mascota, su historial médico y los datos de identificación.

Cuidados después de la esterilización

Una vez finalizada la cirugía, comienza la etapa de recuperación. Los tutores deben seguir las indicaciones veterinarias y prestar atención a los siguientes cuidados: