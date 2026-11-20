Esterilización de perros y gatos: qué hacer antes y después de la cirugía
El Municipio de Quito ofrece jornadas gratuitas de esterilización para animales de compañía. Se deben cumplir medidas antes de la cirugía.
El Municipio de Quito realiza campañas de esterilización gratuita para animales de compañía.
Quito Informa
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Actualizado:
20 nov 2026 - 09:00
La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito desarrolla campañas gratuitas de esterilización para perros y gatos.
Sin embargo, para acceder a este procedimiento, los animales deben cumplir condiciones veterinarias que permitan realizar una cirugía segura.
Uno de los requisitos principales es que las mascotas se encuentren en buen estado de salud y no presenten síntomas de enfermedades.
También se recomienda mantener al día sus esquemas de vacunación y desparasitación, respetando los tiempos establecidos por el veterinario y evitando, por ejemplo, vacunar al animal el mismo día de la intervención.
Además, las hembras no deben estar en período de celo y los animales deben cumplir con la edad y el peso adecuados para la cirugía.
¿Qué hacer antes de esterilizar a un perro o gato?
La preparación previa es importante para reducir los riesgos durante la intervención. Los tutores deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Ayuno para perros: No deben consumir alimentos ni agua durante las ocho horas previas a la cirugía.
- Ayuno para gatos: Deben permanecer sin comer ni beber durante las cuatro horas anteriores al procedimiento.
- Transporte seguro: Los gatos deben llegar en una transportadora rígida, segura y cubierta con una manta. En el caso de los perros, deben utilizar una correa fija y resistente. Si son nerviosos, se recomienda llevar también un bozal.
- Documentación: Es necesario presentar la cédula del tutor, el carnet de vacunación de la mascota, su historial médico y los datos de identificación.
Cuidados después de la esterilización
Una vez finalizada la cirugía, comienza la etapa de recuperación. Los tutores deben seguir las indicaciones veterinarias y prestar atención a los siguientes cuidados:
- 1. Preparar un espacio tranquilo: La mascota debe permanecer en un sitio cálido, limpio y alejado de corrientes de aire. También se debe evitar la exposición directa al sol y los ruidos fuertes mientras despierta de la anestesia.
- 2. Ofrecer agua y alimentos poco a poco: Cuando el animal esté completamente despierto, se le puede proporcionar agua fresca en pequeñas cantidades. Aproximadamente cuatro horas después de la cirugía, puede recibir comida blanda, como caldo sin sal ni condimentos o una pequeña porción de alimento húmedo. Si no quiere comer durante el primer día, no se debe obligar a hacerlo.
- 3. Utilizar el collar isabelino: El uso del collar isabelino o cono debe mantenerse de forma permanente durante el período indicado por el veterinario. Este accesorio evita que perros y gatos se laman, muerdan o manipulen la herida quirúrgica y provoquen que los puntos se abran.
- 4. Evitar actividades físicas: Durante los primeros días, las mascotas necesitan reposo. Se deben restringir los saltos, las carreras, los juegos bruscos y los paseos prolongados para facilitar la cicatrización.
- 5. Revisar y limpiar la herida: Los tutores deben realizar la limpieza diaria de los puntos con las soluciones antisépticas recomendadas por el veterinario. También es importante vigilar la evolución de la herida y comprobar que no presente inflamación excesiva ni sangrado.
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