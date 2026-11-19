18 ríos y esteros están desbordados en tres provincias de Ecuador este 19 de noviembre
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, hay ríos desbordados en Guayas, El Oro y Los Ríos.
Las provincias de la Costa son las que más ríos desbordados registran a escala nacional.
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Actualizado:
19 nov 2026 - 13:37
Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 18 ríos y esteros en tres provincias de Ecuador, este jueves 19 de noviembre de 2026.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, El Oro y Los Ríos. La primera provincia es la más afectada.
¿Dónde están los ríos desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero El Cañal – Daule.
- Río Pula – Daule.
- Río Jaboncillo – Daule.
- Estero San Juan - Balzar
- Río Milagro - Milagro
- Estero San Miguel- Milagro
- Río Venecia - Milagro
- Río Bachillero - Pedro Carbo
- Río Los Amarrillo - Simón Bolívar
- Río Culebra - Naranjal
- Río Pula - Palestina
- Estero Guabito - Palestina
- Canal sin nombre - Durán
- Estero Miraflora - Pedro Carbo
Los Ríos:
- Río Chilintomo - Babahoyo
- Río Macul - Vinces
- Río Salampe - Urdaneta
El Oro:
- Río Chaguana- Pasaje
Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 25 ríos y esteros adicionales en Esmeraldas, El Oro, Azuay, Los Ríos y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el sábado 21 de noviembre en la Costa, norte de la Sierra y estribaciones occidentales.
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