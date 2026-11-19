Las provincias de la Costa son las que más ríos desbordados registran a escala nacional.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 18 ríos y esteros en tres provincias de Ecuador, este jueves 19 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, El Oro y Los Ríos. La primera provincia es la más afectada.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero El Cañal – Daule.

Río Pula – Daule.

Río Jaboncillo – Daule.

Estero San Juan - Balzar

Río Milagro - Milagro

Estero San Miguel- Milagro

Río Venecia - Milagro

Río Bachillero - Pedro Carbo

Río Los Amarrillo - Simón Bolívar

Río Culebra - Naranjal

Río Pula - Palestina

Estero Guabito - Palestina

Canal sin nombre - Durán

Estero Miraflora - Pedro Carbo Los Ríos: Río Chilintomo - Babahoyo

Río Macul - Vinces

Río Salampe - Urdaneta El Oro: Río Chaguana- Pasaje

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 25 ríos y esteros adicionales en Esmeraldas, El Oro, Azuay, Los Ríos y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el sábado 21 de noviembre en la Costa, norte de la Sierra y estribaciones occidentales.