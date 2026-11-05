Clases presenciales se retoman este viernes 6 de noviembre en Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule

Más de 612 mil estudiantes volverán a las aulas este viernes 6 de noviembre de 2026 en Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón.

Tras las evaluaciones técnicas y las disposiciones emitidas por el COE Nacional, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura confirmó que este viernes 6 de noviembre se reactivarán las clases presenciales.

La medida es para 612 mil estudiantes de instituciones educativas fiscales en los cantones de Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule.

Monitoreo y resoluciones oficiales

La decisión fue anunciada por la titular de la cartera de Estado, Gilda Alcívar, tras analizar los informes actualizados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Las autoridades indicaron que se mantiene un seguimiento permanente sobre la evolución de las condiciones climáticas en el perfil costanero y otras zonas vulnerables.

Zonas donde continúan las clases no presenciales

A pesar del retorno a las aulas en los cantones del Guayas mencionados, el Ministerio aclaró que el protocolo de contingencia educativa se mantiene activo en zonas específicas.

La medida de educación a distancia o restricciones presenciales continúa en distritos focalizados de:

Milagro

Santa Elena

Diversas zonas de la provincia de Manabí

Isla Santa Cruz, en la provincia de Galápagos

Esta disposición responde a las afectaciones derivadas de inundaciones y el desbordamiento de ríos en dichos sectores.

Las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales.