Clases presenciales se retoman este viernes 6 de noviembre en Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule
Un total de 612 mil alumnos de planteles fiscales volverán a las aulas este viernes, mientras que los distritos afectados en Manabí, Santa Elena y Galápagos conservan medidas de contingencia.
Más de 612 mil estudiantes volverán a las aulas este viernes 6 de noviembre de 2026 en Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón.
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Actualizado:
05 nov 2026 - 19:17
Tras las evaluaciones técnicas y las disposiciones emitidas por el COE Nacional, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura confirmó que este viernes 6 de noviembre se reactivarán las clases presenciales.
La medida es para 612 mil estudiantes de instituciones educativas fiscales en los cantones de Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule.
Monitoreo y resoluciones oficiales
La decisión fue anunciada por la titular de la cartera de Estado, Gilda Alcívar, tras analizar los informes actualizados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).
Las autoridades indicaron que se mantiene un seguimiento permanente sobre la evolución de las condiciones climáticas en el perfil costanero y otras zonas vulnerables.
Zonas donde continúan las clases no presenciales
A pesar del retorno a las aulas en los cantones del Guayas mencionados, el Ministerio aclaró que el protocolo de contingencia educativa se mantiene activo en zonas específicas.
La medida de educación a distancia o restricciones presenciales continúa en distritos focalizados de:
- Milagro
- Santa Elena
- Diversas zonas de la provincia de Manabí
- Isla Santa Cruz, en la provincia de Galápagos
Esta disposición responde a las afectaciones derivadas de inundaciones y el desbordamiento de ríos en dichos sectores.
Las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales.
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