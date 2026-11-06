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Judicial

Fiscalía interviene el Municipio de Guayaquil por presunto peculado

La Fiscalía realizó un acto urgente la mañana de este viernes 6 de noviembre de 2026 en varias dependencias de la Alcaldía de Guayaquil y en un consorcio jurídico.

El objetivo es recabar documentos e indicios relacionados con una posible irregularidad.

Fiscalía

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

06 nov 2026 - 10:23

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La Fiscalía intervino varias dependencias del Municipio de Guayaquil la mañana de este viernes 6 de noviembre de 2026. 

La actuación se realizó mediante un acto urgente, según informó la entidad.

Investigación por presunto peculado

La diligencia busca recabar indicios y documentación relacionada con un presunto delito de peculado. La intervención también se extendió a las instalaciones de un consorcio jurídico.

Hasta las 10:00 de este viernes, la información difundida señala que la actuación está relacionada con la recopilación de elementos para la investigación. 

La Fiscalía señaló que la intervención comprende las direcciones de Justicia y Vigilancia, Talento Humano, las coordinaciones de Comisarías y Edificaciones del cabildo porteño, así como un consorcio jurídico ubicado en las calles Chile y Luque.

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