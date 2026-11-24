El hecho ocurrió durante las inundaciones que afectan a varias provincias de Ecuador.

Momentos de angustia vivieron varias personas que participaban en una fiesta en Santa Elena, cuando una inundación repentina provocó una fuerte corriente de agua.

En videos del hecho se observa cómo los asistentes estuvieron a punto de ser arrastrados por la fuerza del agua.

La corriente avanzó por el lugar donde se desarrollaba la celebración y obligó a las personas a ponerse a salvo y recoger rápidamente sus pertencencias.

El episodio ocurrió en medio de las fuertes lluvias que afectan a distintos sectores del país.

Cuatro provincias reportan desbordamientos de ríos

Hasta las 19:01 del lunes 23 de noviembre de 2026, se reportaron 34 cuerpos de agua desbordados en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena.

Las inundaciones mantienen en alerta a las zonas cercanas a ríos y esteros.

Ante estas condiciones, se recomienda no acercarse a ríos ni esteros, evitar cruzar zonas inundadas y seguir las indicaciones de las autoridades.