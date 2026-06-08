Abdalá Bucaram reaparece cantando en una boda en Guayaquil, se vuelve tendencia
Videos difundidos en plataformas digitales muestran al expresidente ecuatoriano interpretando canciones durante un evento social en Guayaquil.
Abdalá Bucaram cantó en una boda en Guayaquil, recordando que sacó un disco siendo presidente.
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Actualizado:
08 jun 2026 - 14:42
El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram volvió a captar la atención en redes sociales tras aparecer cantando durante un evento privado realizado en Guayaquil.
En los videos viralizados se observa a Bucaram tomando el micrófono e interpretando varias canciones frente a los asistentes, en una escena que rápidamente generó comentarios y reacciones en plataformas digitales.
Aunque no se han confirmado oficialmente detalles del evento, usuarios señalaron que la presentación ocurrió durante una boda en la ciudad.
La imagen del exmandatario ligado a la música no es nueva en Ecuador. Durante su paso por la política, Bucaram también protagonizó momentos musicales y espectáculos públicos que marcaron parte de su estilo mediático.
En redes sociales, varios usuarios recordaron incluso la etapa en la que el exmandatario impulsó producciones musicales y realizaba presentaciones artísticas dentro de actos públicos y políticos.
Las grabaciones continúan circulando ampliamente en internet y han provocado debate, bromas y nostalgia entre usuarios ecuatorianos.
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