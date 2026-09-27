Más de 500 personas caminaron en Quito para romper el silencio sobre la salud mental

Caminata en Quito para concientizar de la importancia de la salud mental

Cerca de 500 personas se reunieron este domingo 27 de septiembre en el parque La Carolina, en Quito, para participar en la primera edición de “Caminar Sin Silencio 5K”,

Desde las 08:00 de este domingo, jóvenes y familias llegaron al parque La Carolina para sumarse a la caminata. La actividad fue impulsada por la psicóloga clínica Melisa Ruales, junto con la comunidad Global Shapers Quito.

Ruales explicó a Teleamazonas.com que esta primera edición reunió a más de 500 personas inscritas, con un propósito: caminar en comunidad y generar espacios para hablar de temas relacionados con la salud mental.

“Romper el silencio” como punto de partida

“Romper el silencio y caminar en comunidad”, señaló Ruales al explicar el objetivo de la jornada.

La iniciativa plantea que hablar sobre salud mental pueda ser parte de las conversaciones cotidianas y no solamente un tema que aparezca durante una crisis.

¿Por qué es importante hablar de salud mental?

Ruales afirmó que es muy importante hablar de salud mental porque las cifras nos piden que hablemos de estos temas. En el Ecuador, 6,5 de cada 10 personas mueren por suicidio.

La experta sostuvo que en la ciudad de Quito, esta cifra es mucho más alarmante, ya que 8 de cada 10 personas mueren por suicidio.

Javier Cisneros, uno de los participantes de la caminata, señaló que es importante apoyar las iniciativas de los jóvenes que son importantes para la salud mental.

Además, recordó que esto ayuda a que quienes afrontan este tipo de circunstancias sientan que están siendo apoyadas.

Es importante que las personas que tienen este tipo de problemas, de salud mental, se sientan apoyadas Javier Cisneros, ciudadano en Quito

La propuesta también busca generar espacios para escuchar, acompañar y conversar sobre situaciones que pueden resultar difíciles de abordar.

En ese contexto, septiembre fue planteado como un mes para llenar Quito de pasos y encuentros alrededor de este tema.

La jornada incluyó una feria de bienestar

La caminata tuvo como destino la Plaza Japón, donde se desarrolló una Feria de Bienestar.

En este espacio participaron universidades, fundaciones y otras organizaciones vinculadas con mensajes relacionados con la salud mental.

De acuerdo con la organizadora, el encuentro permitió compartir información y hablar sobre la importancia de buscar ayuda y acompañarse.

La actividad contó además con el apoyo de la Secretaría de Salud de Quito.

Camina sin silencio 5k se desarrolló en Quito Teleamazonas Camina sin silencio 5k se desarrolló en Quito Teleamazonas Camina sin silencio 5k se desarrolló en Quito Teleamazonas

Una iniciativa impulsada por jóvenes

“Caminar Sin Silencio 5K” se presenta como un movimiento creado por jóvenes para hacer que hablar de salud mental sea más fácil, seguro y cercano.

La iniciativa busca que estos temas puedan abordarse también desde la comunidad.