Inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales se realiza solo en línea

El registro de candidatos para las elecciones seccionales se realiza exclusivamente en línea

A las 00:00 de este domingo 2 de agosto de 2026 se inició el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proceso se realizará únicamente en línea, a través del sistema informático del CNE, cuyo acceso es exclusivo para las organizaciones políticas y alianzas habilitadas.

Este periodo de inscripciones concluirá a las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026, según consta en el calendario electoral.

Para la inscripción de candidaturas se deberá:

Ser mayor de edad

Estar en goce de los derechos políticos

No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones

El CNE informó que habilitará mesas de acompañamiento técnico en la sede matriz y en las 24 delegaciones provinciales electorales. El objetivo es "brindar asistencia a las organizaciones políticas para que cumplan este hito dentro de los plazos establecidos".

"Es importante recordar que las candidaturas se considerarán inscritas oficialmente, solo cuando la resolución de calificación esté en firme y no existan recursos administrativos ni jurisdiccionales pendientes", añadió el organismo electoral.

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre para elegir a los nuevos alcaldes, prefectos, miembros de juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)