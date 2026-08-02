Caso Triple A entra en su fase decisiva con la reinstalación del juicio en Quito

La audiencia de juicio del caso Triple A se reinstaló este domingo 2 de agosto de 2026.

El caso Triple A, en el que está procesado el alcalde Aquiles Alvarez, avanza hacia su etapa final con la reinstalación de la audiencia de juicio este domingo 2 de agosto de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Está previsto que Fiscalía General del Estado y las defensas continúan con la presentación de pruebas dentro del proceso por la presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

La diligencia se retomó a las 08:46, con la comparecencia de las defensas de los 15 procesados y seis empresas que enfrentan cargos por este presunto delito.

En esta jornada está prevista la recepción de tres testimonios adicionales, así como la exposición de los alegatos de cierre por parte del fiscal encargado de la investigación.

Entre los procesados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien es investigado junto con seis empresas presuntamente vinculadas a su entorno. De acuerdo con la Fiscalía, la supuesta trama habría ocasionado un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 61 millones.

Aquiles Alvarez declaró desde la cárcel de El Encuentro en caso Triple A

Por su parte, la defensa de Aquiles Alvarez sostiene que, durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía no ha logrado demostrar que las empresas relacionadas con el alcalde hayan participado en actos de corrupción o en la presunta comercialización ilegal de combustibles.

Con la práctica de las últimas pruebas y los alegatos finales, el proceso judicial entra en su recta final, luego de más de dos años de investigaciones y diligencias relacionadas con este caso.