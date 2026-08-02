Caso Grillete: ¿Cómo avanza el juicio contra Aquiles Alvarez?

La audiencia de juicio del denominado caso Grillete se reinstalará este lunes 3 de agosto de 2026, luego de que el Tribunal de Garantías Penales reprogramara la diligencia por un pedido de diferimiento presentado por la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

En la audiencia de juicio la fiscal Lisset Barragán concluyó la presentación de su prueba testimonial, documental y pericial.

Para la nueva jornada se espera que la defensa de Alvarez presente a sus testigos.

El Tribunal fijó como fechas para continuar el proceso el 29 y 30 de julio, así como el 3 y 4 de agosto, y advirtió que no concederá nuevos diferimientos.

La causa investiga al alcalde por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de que durante un allanamiento realizado en el marco del caso Triple A, la Policía constatara que no portaba el grillete electrónico que le había sido impuesto como medida cautelar.

La Fiscalía sostiene que el dispositivo fue retirado sin autorización judicial y que esa conducta constituye un incumplimiento de la orden emitida por un juez.

¿Cómo nació el caso?

El caso Grillete surgió a partir de una diligencia relacionada con el caso Triple A, proceso en el que Aquiles Alvarez es investigado por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles.

Como medida cautelar alternativa a la prisión el juez ordenó que Alvarez porte el grillete electrónico.

Luego, durante un allanamiento efectuado por la Policía y la Fiscalía, en el marco del caso Goleada, los agentes encontraron al alcalde sin el dispositivo de vigilancia electrónica.

Ese hallazgo motivó la apertura de un proceso penal independiente por el presunto incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente.