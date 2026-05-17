Transporte urbano de Manta operará con intervalos extendidos desde este lunes

El transporte urbano de Manta continuará operando, pero con menos frecuencia entre unidades desde este lunes.

La Federación de Organizaciones de Transporte Urbano de la Ciudad de Manta (FETUM) informó que desde este lunes 18 de mayo el servicio de transporte urbano continuará operando, pero con intervalos extendidos entre unidades en todas las rutas activas de la ciudad.

La decisión fue adoptada durante una sesión de consejo realizada el viernes 15 de mayo por las cinco operadoras que brindan el servicio de transporte urbano en Manta. Según el comunicado, la medida responde al pedido realizado por la alcaldesa Marciana Valdivieso y busca evitar afectaciones mayores para los usuarios.

FETUM señaló además que la resolución se toma en medio de la compleja situación económica y social que atraviesa el país y varios sectores productivos.

El gremio indicó que mantiene sesiones permanentes para evaluar de manera gradual la sostenibilidad operativa de cada línea y advirtió que cualquier modificación futura en la circulación de unidades será comunicada oportunamente a la ciudadanía.

Asimismo, la organización hizo un llamado a las autoridades locales, provinciales y nacionales para que se reconozca la importancia del sector transportista, que según indicó enfrenta dificultades derivadas de factores ajenos a su control.