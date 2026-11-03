Inundaciones arrasan Pagosa Springs: ríos rompen récords, puentes colapsan y evacúan el centro de Colorado

El río San Juan alcanza uno de sus niveles más altos de la historia

La fuerza del agua volvió a golpear el suroeste de Colorado, Estados Unidos. Las fuertes lluvias provocaron una nueva inundación en Pagosa Springs, donde la corriente arrastró puentes, amenazó edificios y obligó a evacuar el centro de la ciudad este 2 de noviembre del 2026.

Es el segundo episodio de inundaciones importantes en apenas 10 días.

Las lluvias dejaron entre 3 y más de 4 pulgadas adicionales de agua en una zona cuyo suelo ya estaba saturado por las precipitaciones de finales de octubre.

Esta acumulación provocó que el agua avanzara rápidamente hacia las zonas bajas y aumentara el caudal de varios ríos.

El río San Juan, a su paso por Pagosa Springs, alcanzó aproximadamente 16,81 pies (5,12 metros) la noche del domingo.

Es el segundo nivel más alto registrado en ese punto, solo por debajo de la inundación de 1911, cuando llegó a 17,8 pies.

El río Piedra también registró un nuevo récord

سيول جارفة محمّلة بالطين والأخشاب تندفع عبر منطقة هيرموسا بولاية كولورادو الأمريكية، عقب أمطار غزيرة 🌧️🇺🇸 📍 Hermosa, Colorado, USA 📅 1 نوفمبر 2026، وفق المصدر #USA #FlashFlood https://t.co/qMv4jR2kVr — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) November 2, 2026

La corriente arrastró puentes y dejó edificios cerca del colapso. Entre las estructuras afectadas está un inmueble ubicado junto al museo, donde la erosión de la orilla del río puso en riesgo la construcción.

Las imágenes difundidas por el fotógrafo Ben Dozier muestran la fuerza del agua y los daños provocados en la localidad.

Entire house swept away by flash floods in Pagosa springs Colorado https://t.co/EfVedYdBmM — Surajit (@surajit_ghosh2) November 3, 2026

Evacuaciones y cierres por los daños de las inundaciones

Las evacuaciones obligatorias continúan en el centro de Pagosa Springs y en las zonas bajas cercanas a los ríos San Juan, Rio Blanco, Navajo y Piedra.

También permanecen cerrados el puente de la calle First, en la carretera US 160, y el puente de Hot Springs Boulevard, debido a los daños registrados.

La emergencia también afecta los servicios de la ciudad. Partes de Pagosa Springs reportan interrupciones en la señal de telefonía celular y varias instalaciones municipales permanecen cerradas.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en los condados de Archuleta, La Plata y otras localidades del suroeste de Colorado.

The San Juan River ran right over Highway 160 in Pagosa Springs, Colorado this afternoon, and it's still rising tonight. Video: Cade White https://t.co/RErCg4Hi0h — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) November 2, 2026

El impacto se suma a las inundaciones registradas a finales de octubre, que afectaron a más de 540 viviendas y causaron daños en carreteras e infraestructura, con una estimación municipal cercana a los 38 millones de dólares.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas ni heridas. Mientras continúan las labores de atención, el fotógrafo Ben Dozier prepara una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las familias que perdieron sus bienes por las inundaciones.