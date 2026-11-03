Policía murió tras recibir un disparo durante persecución en Daule

El teniente Joel Orlando Chiluisa Reatiqui murió durante una persecución policial en Daule, Guayas, el 2 de noviembre de 2026.

Un teniente de la Policía Nacional murió durante una persecución a presuntos delincuentes la noche del lunes 2 de noviembre de 2026, en la parroquia Laurel, cantón Daule, provincia del Guayas.

La víctima fue identificada como Joel Orlando Chiluisa Reatiqui, quien participaba en un operativo para interceptar un vehículo en el que se movilizaban varios sospechosos de cometer un robo.

Según información preliminar, los ocupantes del automotor portaban armas de fuego y vestían prendas similares a las utilizadas por miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el policía en Daule?

El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:06, cuando los uniformados perseguían a los sospechosos, quienes habrían abierto fuego contra los agentes para evitar su detención.

Uno de los disparos impactó en la cabeza del teniente Chiluisa, provocándole una herida de gravedad que posteriormente causó su fallecimiento.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional confirmó la muerte del oficial y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La institución también destacó su vocación de servicio y compromiso con la seguridad ciudadana.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de los involucrados.