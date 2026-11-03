Alias 'Churrón', socio de 'Fito', se declara no culpable en Estados Unidos y seguirá en prisión

Alias 'Churrón' fue extraditado desde Ecuador a Estados Unidos el 29 de octubre de 2026 para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias 'Churrón', señalado como uno de los cabecillas de Los Choneros y lugarteniente de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', se declaró no culpable ante la justicia de Estados Unidos el 30 de octubre de 2026.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, un día después de su extradición desde Ecuador. Durante la diligencia, la jueza Peggy Kuo ordenó que permanezca en prisión preventiva sin derecho a fianza.

La decisión se fundamentó en el riesgo de fuga y la peligrosidad que representa para la comunidad, tomando en cuenta sus antecedentes, entre ellos una fuga carcelaria en Ecuador y una condena previa de 40 años por asesinato.

¿De qué delitos se acusa a alias 'Churrón' en Estados Unidos?

Según la acusación de la Fiscalía estadounidense, Bermúdez enfrenta tres cargos:

Conspiración para la distribución internacional de cocaína

Distribución internacional de cocaína

Uso de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico

De ser declarado culpable, podría enfrentar una extensa condena de prisión, incluso cadena perpetua.

Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

¿Cuándo será la próxima audiencia de alias 'Churrón'?

La justicia estadounidense fijó la siguiente audiencia para el 27 de enero de 2027, luego de declarar el proceso como un caso complejo.

Mientras tanto, la Fiscalía y la defensa iniciaron negociaciones para evaluar un posible acuerdo que permita resolver el proceso sin llegar a juicio.

En esa misma fecha también está prevista la comparecencia de alias 'Fito' y Darío Peñafiel Nieto, alias 'Topo', otros dos señalados cabecillas de Los Choneros que permanecen detenidos en Estados Unidos y están vinculados a la misma causa judicial.