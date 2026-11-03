Fundación ALMA ANIMAL busca hogares temporales para animales rescatados tras inundaciones en Samborondón

La fundación ALMA ANIMAL, ubicada en Samborondón, busca hogares temporales para sus animales rescatados tras las inundaciones.

La fundación de rescate animal ALMA ANIMAL, ubicada en Samborondón, provincia del Guayas, solicita ayuda ciudadana para encontrar hogares temporales para sus animales rescatados, luego de que sus instalaciones resultaran afectadas por las inundaciones.

La organización busca trasladar provisionalmente a los animales para liberar espacios y realizar las reparaciones necesarias en las áreas dañadas. Además, pretende adecuar sus instalaciones para enfrentar posibles nuevas emergencias.

¿Cómo ayudar a los animales rescatados en Samborondón?

Las personas interesadas pueden ofrecer un hogar temporal mientras la fundación ejecuta los trabajos de reconstrucción y recuperación de sus instalaciones.

Alma Animal cubrirá todos los gastos de los animales, por lo que las familias voluntarias no tendrán que asumir los costos de su cuidado durante el período de acogida.

La fundación hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para garantizar que los animales permanezcan en espacios seguros mientras se recuperan las instalaciones del refugio.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Alma Animal a través de sus canales oficiales o del número de contacto de su representante.