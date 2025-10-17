Alerta Emilia por desaparición de Dayra Cayo, niña de 9 años vista por última vez en Sangolquí

Dayra Belén Cayo Castro tiene 9 años y está desaparecida desde el 16 de octubre de 2025.

Dayra Belén Cayo Castro de 9 años está desaparecida desde el jueves 16 de octubre de 2025.

En Ecuador se activó la Alerta Emilia para localizar a la menor, quien fue vista por última vez a las 10:00 del jueves en Sangolquí.

Dayra tiene cabello y ojos de color negro y mide 1,20, según detalló el Ministerio del Interior.

La niña se encontraba con su madre en el mercado de Sangolquí, en la Plaza César Chiriboga. La mujer es comerciante en ese lugar.

Alrededor de las 10:00 Dayra caminó sola hacia la parada de buses de la escuela Juan Montalvo, en la avenida Abdón Calderón.

Desde entonces nadie la ha visto y se desconoce su paradero, por lo que se activó la Alerta Emilia para hallarla.

La Fiscalía del Ecuador pidió a la ciudadanía reportar cualquier información que permita dar con el paradero de Dayra Belén.

“Si tienes información, comunícate al ECU911 o al 1-800 DELITO (335486)”, indicó el Ministerio Público en sus redes sociales.

La Alerta Emilia fue creada en Ecuador en el 2018, en colaboración con Unicef y el Centro Internacional para Niños Perdidos y Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés), en memoria de Emilia Benavides, una niña de 9 años que fue secuestrada y encontrada sin vida en Loja en 2017.

La Alerta Emilia se activa cuando se considera que la vida de un niño, niña o adolescente corre un alto riesgo, por lo que el Estado dispone la coordinación con todas las instituciones de seguridad para su búsqueda inmediata.