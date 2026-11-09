Aumenta tránsito de buques por Canal de Panamá debido a las lluvias

Un buque de carga transita por las esclusas de Agua Clara del Canal de Panamá

El canal de Panamá incrementó este lunes 9 de noviembre el tránsito diario de buques que había sido reducido en septiembre por la sequía causada por el fenómeno de El Niño.

Según la autoridad que administra el canal, la medida se produce tras un aumento de las lluvias, lo que favorece el cruce por la ruta interoceánica.

El canal, que conecta el Pacífico con el Atlántico, funciona con agua dulce que se almacena en dos lagos artificiales, cuyo nivel había disminuido por la sequía generada por el fenómeno El Niño.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) redujo a principios de septiembre de manera progresiva el número de tránsitos diarios de 36 a 32.

Luego lo elevó a 33 por un aumento de las precipitaciones y ahora a 34, a partir del próximo jueves.

La medida responde "a la mejora en el nivel de los lagos" y a las "proyecciones hidrológicas favorables", indicó la ACP en un comunicado.

Además, desde este lunes el calado de las embarcaciones, que también había sido reducido, volvió a su máxima altura de 15.24 metros.

Pese a las restricciones, el canal batió record en su último año fiscal, concluido el 30 de septiembre, con el tránsito de carga de 521 millones de toneladas en casi 14 000 buques.

La ACP también reportó ingresos récord por 6 600 millones de dólares.

Entre 2023 y 2024 el canal se vio obligado a reducir a 22 el número de cruces al día también por El Niño.

Con 80 km de longitud, la vía conecta sobre todo rutas de China, Japón y Corea del Sur con la costa este de Estados Unidos, su principal usuario. Además, por allí pasa el 5% del comercio marítimo mundial.