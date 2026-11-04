Un bono de hasta USD 964 se entregará para reparar las casas afectadas por El Niño

Personas sacan colchones de las casas tras las inundaciones registradas por las lluvias en Guayaquil.

Las familias cuyas viviendas sufran daños por las fuertes lluvias relacionadas con el fenómeno de El Niño podrán recibir un bono de reparación de hasta USD 964. La medida fue anunciada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, tras una reunión realizada el martes 3 de noviembre de 2026.

El beneficio tendrá un tope equivalente a dos salarios básicos unificados, según el presidente del COE Nacional, Roberto Luque. Sin embargo, el monto no será igual para todos los afectados, pues dependerá de la evaluación de los daños registrados en cada inmueble.

Luque explicó que el Viceministerio de Vivienda, entidad adscrita al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), deberá elaborar la normativa que permita poner en marcha este mecanismo de asistencia.

Esta Cartera de Estado tendrá un plazo de siete días para elaborar la normativa que permita implementar esta ayuda económica, destinada a quienes perdieron bienes y enseres durante las emergencias.

@RobertoLuqueN @mjpintoec @JoseJulioNeira @Riesgos_Ec @carolozanohok @SENAE_Aduana @MinTrabajoEc 👉Se resolvió que el @MIT_Ecuador emita, la normativa para implementar el bono de reparación, destinado a personas cuyos bienes y enseres resulten afectados por la emergencia. https://t.co/KXAcUbI909 — COE Nacional Ecuador (@CoeNacional_Ec) November 3, 2026

¿Cómo se entregará el bono para reparar las casas?

El MIT estará a cargo de establecer el procedimiento para inspeccionar las viviendas afectadas, determinar qué familias cumplen los requisitos y calcular el valor que les corresponde.

Entre las opciones planteadas está la firma de convenios con cámaras de la construcción, con el propósito de facilitar las evaluaciones técnicas de los inmuebles perjudicados por las precipitaciones.

Una vez entregado el bono, se realizarán controles posteriores para comprobar que los recursos económicos se destinen a las reparaciones de las viviendas.

El Ministerio de Infraestructura realizará un informe “para determinar cuándo realmente aplica y por qué valor con este monto máximo, y en función de eso se entrega el bono y después se supervisa que se haga el trabajo”, señaló el Presidente del COE Nacional.

Aduana deberá entregar inventario de bienes en 48 horas

Entre las resoluciones adoptadas por el COE Nacional también consta una disposición dirigida al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). La entidad deberá entregar, en un plazo de 48 horas, el inventario de los bienes que mantiene almacenados en sus bodegas.

El objetivo es que estos artículos puedan distribuirse de manera inmediata cuando se presenten emergencias. Entre los productos que se busca priorizar están colchones, ropa y otros bienes de primera necesidad.

Las medidas se anuncian en medio de una emergencia por lluvias que deja, hasta el 3 de noviembre, 11 personas fallecidas, cerca de 49 000 afectadas y damnificadas y más de 11.400 viviendas perjudicadas y 38 destruidas en Ecuador.