¿Por qué aeronaves sobrevuelan Quito este miércoles 26 de noviembre de 2025?

Aeronaves sobrevuelan Quito este miércoles 26 de noviembre de 2025 en medio de una ceremonia militar.

Ciudadanos reportaron aeronaves sobrevolando en el norte de Quito desde la mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025.

Fotografías y videos fueron publicados con la interrogante de aviones y helicópteros surcando cielo, en especial en el norte de la capital. Pero su presencia no responde a nada extraño.

Las aeronaves desplegadas en el cielo pertenecen a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Sobrevolaron el cielo de Quito como parte de las maniobras presentadas durante la ceremonia de posesión de la nueva Cúpula Militar.

El evento castrense se realizó en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Parcayacu, en el norte de Quito. Contó con la presencia del presidente Daniel Noboa.

Durante el acto se llevó a cabo la posesión del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), el general de División del Ejército, Henry Santiago Delgado Salvador.

Además, el general de División John Eduardo Miño Razo tomó el liderazgo de la Fuerza Terrestre. El contralmirante Ricardo Manuel Unda Serrano fue posesionado como comandante de la Fuerza Naval. Y el brigadier general Mauricio Xavier Salazar Machuca asumió la comandancia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.