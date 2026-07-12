Aeropuerto de Quito suspende temporalmente sus operaciones aéreas este 12 de julio

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito anunció la suspensión temporal de sus operaciones aéreas este domingo 12 de julio de 2026, entre las 09:00 y las 12:00.

De acuerdo con la información, el hecho sucede debido a trabajos de mantenimiento correctivo de emergencia en el asfalto de la pista y a reparación de daños imprevistos detectados durante las operaciones del sábado 11 de julio.

“Los trabajos son necesarios para mantener los niveles de seguridad en las operaciones aeroportuarias”, comentó la institución.

La medida afecta a un total de 19 vuelos programados en esa franja horaria, razón por la que se solicitó a los usuarios comunicarse con su aerolínea para confirmar el estado y la reprogramación de sus vuelos.

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