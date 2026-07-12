¿Cómo consultar multas de tránsito en Ecuador? Paso a paso

Las multas de tránsito deben pagarse antes de hacer los trámites de matriculación o renovación de licencia.

Antes de matricular un vehículo, renovar la licencia o realizar otros trámites, es recomendable verificar si existen multas o citaciones pendientes.

En Ecuador, la consulta depende de la entidad que emitió la infracción: en Quito se revisan a través del sistema de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en Guayaquil mediante la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y, para las infracciones registradas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Pasos para consultar multas en la AMT, Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cuenta con un sistema en línea para revisar infracciones.

Siga estos pasos:

Ingrese al portal de consultas de la AMT. Seleccione el tipo de búsqueda: Cédula

RUC

Pasaporte

Placa del vehículo Ingrese los datos correspondientes Presione 'Buscar'

El sistema arrojará resultados que incluyen:

Multas pendientes

Citaciones pagadas

Infracciones en impugnación

Valores en convenio o coactiva, cuando existan

En caso de las secciones resaltadas, se podrá dar clic para conocer detalles de la fecha, motivo y valor de la infracción.

¿Cómo consultar multas en Guayaquil?

Las infracciones emitidas por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) también pueden revisarse por internet.

Siga estos pasos:

Acceda al sistema de consulta de la ATM. Elija el tipo de identificación: Cédula

RUC

Pasaporte

Placa

Otros documentos habilitados Ingrese el dato solicitado. Presione 'Buscar'

Consulta nacional a través de la ANT

Para las infracciones registradas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y otros organismos integrados al sistema nacional, también existe una consulta en línea.

Siga el paso a paso:

Ingrese al portal de consulta de citaciones de la ANT .

de la . Seleccione la opción para buscar con datos.

El sistema mostrará los valores pendientes de pago

En la plataforma nacional es posible conocer, entre otros datos: