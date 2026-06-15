Registro Civil atenderá los sábados desde el 20 de junio; habrá trámites sin cita previa

A partir del sábado 20 de junio de 2026, el Registro Civil del Ecuador incorporará una jornada de atención los fines de semana en 14 agencias distribuidas en 11 provincias del país. La medida permitirá que los usuarios realicen trámites de identificación y registro civil fuera del horario habitual de lunes a viernes.

La entidad informó que la atención se desarrollará entre las 08:00 y las 17:00. Durante esta jornada estarán disponibles todos los servicios que presta la institución.

Cédulas y pasaportes sin turno previo

Uno de los aspectos destacados de la nueva modalidad es que los trámites de cédulas y pasaportes continuarán atendiéndose sin necesidad de agendar una cita previa.

Los usuarios podrán acercarse directamente a las agencias habilitadas y realizar el pago correspondiente en el mismo punto de atención.

La ampliación del servicio responde a la demanda de ciudadanos que tienen dificultades para acudir a las oficinas durante la semana debido a sus actividades laborales o académicas. Atención de lunes a sábado

La jornada sabatina se concentrará únicamente en los 14 puntos seleccionados para esta primera etapa.

¿Qué trámites se podrán realizar?

Entre los servicios habilitados para los sábados constan: