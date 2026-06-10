En Ecuador hay más de 3 800 Neymar, 1000 Ronaldo y 38 Messi entre 2018 y 2026

Neymar es el nombre de estrella de fútbol más popular del país. 3 847 niños fueron inscritos así entre 2018 y 2026.

En Ecuador, la pasión por el fútbol no solo se vive en las canchas, los estadios o frente a una pantalla; también queda escrita para siempre en las actas de nacimiento.

Entre 2018 y 2026, miles de familias ecuatorianas eligieron para sus hijos nombres inspirados en figuras del fútbol internacional y nacional, convirtiendo a sus ídolos en parte de sus historias familiares.

El Registro Civil refleja datos que revelan que Neymar es el nombre futbolístico más popular en el país con 3 847 inscripciones.

Le siguen Kylian con 2 815, James con 2 136, Kendry con 1 985, Wiliam con 1 693, Lionel 1 549 y Ronaldo con 1 006 registros.

La admiración por las máximas leyendas del fútbol mundial también tiene su espacio. En los últimos nueve años se registraron 178 nombres como Cristiano y 38 Messi.

Nombres que evocan a los jugadores Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes protagonizan una rivalidad histórica que marcó una era en el deporte.

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La provincia de Guayas lidera el registro de los cinco nombres futbolísticos más populares del país, concentrando la mayor cantidad de inscripciones de Kylian, en primer lugar con 884, Neymar, con 581, Kendry con 509, William con 500 y James con 489 inscripciones.

Mientras tanto, el nombre Messi registra su mayor presencia en Cotopaxi, con 2 inscripciones y con 10 Cristiano, igualmente en Guayas.

A las puertas de una nueva cita mundialista a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol vuelve a encender la ilusión de millones de ecuatorianos. La inauguración de la Copa del Mundo está prevista para el jueves 11 de junio de 2026.