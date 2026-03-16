Alerta por altos índices de radiación en Ecuador en la semana del 16 al 22 de marzo

El Inamhi alerta por los altos niveles de radiación en Ecuador.

Tregua a las lluvias. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó del aumento de la radiación ultravioleta durante la semana del 16 al 22 de marzo de 2026.

Según el Inamhi, este lunes la región Sierra tendrá niveles extremadamente altos de radicación. Mientras que la Costa y Amazonía se mantendrán en el nivel Muy Alto.

De acuerdo con Cristian Paliz, analsita de pronósticos del Inamhi, el cambio en el clima responde al ingreso de aire frío desde el sur del Océano Pacífico, "lo que ha secado muchísimo la atmósfera".

Para Galápagos se prevé que se mantengan lluvias ocasionales. Mientras que la probabilidad de lluvias se mantiene en el interior del Litoral, especialmente en las noches, y con altas temperaturas en el día.

Paliz adelantó que podría haber riesgo de heladas en la Sierra, especialmente en localidades por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, por el día se esperan altos niveles de radiación y escasas lluvias por el resto de la semana.

La Amazonía tendrá lluvias muy ocasionales y con mayor probabilidad en las noches y madrugadas.

Recomendaciones para protegerse

Ante el aumento de temperaturas y alerta de radiación extrema las autoridades recuerdan a la comunidad mantenerse bajo techo y bien hidratados.

El uso de protector solar es indispensable para esta semana. Además, se recomienda el uso de prendas que cubran el cuerpo y el rostro.

Durante la vigencia de esta alerta es fundamental evitar las actividades al aire libre y reducir la exposición al sol. Una buena medida también es mantener las viviendas ventiladas y frescas.