Noches heladas prevé el Inamhi para el jueves 21 y viernes 22 de agosto en la Sierra ecuatoriana

El Inmahi recomienda a la ciudadanos protegerse del frío y también cuidar al ganado de las bajas temperaturas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió, este miércoles 20 de agosto de 2025, que la temperatura descenderá principalmente en la región Interandina.

Las bajas temperaturas nocturnas se registrarán desde las 01:00 del jueves 21 de agosto hasta las 07:00 del viernes 22 de agosto del 2025, en especial en la zona norte, centro y varias zonas de montaña de la Sierra ecuatoriana.

Se prevé que en la madrugada del jueves 21 de agosto la temperatura descienda más bruscamente. Según el Inamhi habrá zonas de Ecuador que podría registrar temperaturas entre los 3 y 5 grados centígrados, otras entre los 3 y 0°C y otras zonas podrían llegar a temperaturas bajo cero.

Los lugares más afectadas de la región Interandina son: Las zonas medias y altas de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar, Imbabura y Carchi. Y las zonas altas de Napo y Morona Santiago.

Según el Inamhi, las bajas temperaturas se deben “al bajo contenido de humedad en el ambiente sumado a cielos despejados y poco nubosos, lo que favorece la pérdida de calor por radiación durante la noche y madrugada”.

También se registraron temperaturas bajo cero en algunas zonas de la región Interandina de Ecuador desde el miércoles 13 hasta el viernes 15 de agosto del 2025.

Posibles afectaciones por las bajas temperaturas

El descenso de temperatura nocturna puede provocar pérdidas de cultivos en zonas por encima de 3 000 metros sobre el nivel del mar por heladas o escarcha.

También se puede afectar el ganado que no esté protegido de las temperaturas frías. Incluso, el Inamhi advierte sobre posibles afectaciones a las vías respiratorias en caso de no utilizar protección o abrigo al exponerse de manera prolongada al ambiente en la madrugada.