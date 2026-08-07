Radiación UV llegará a niveles extremos este viernes en seis provincias de Ecuador
Imbabura, Pichincha, Pastaza y otras tres provincias enfrentan niveles extremos de radiación UV.
6 provincias con radiación UV extrema este 7 de agosto
Casa Gangotena
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Actualizada:
07 ago 2026 - 06:44
El Inamhi prevé niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta para este viernes 7 de agosto de 2026, justo antes del feriado por el 10 de Agosto.
La recomendación es reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.
Radiación UV extremadamente alta en seis provincias
Las seis provincias que registrarán este viernes un índice de radiación ultravioleta “extremadamente alto”, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) son:
- Imbabura
- Pichincha
- Cotopaxi
- Tungurahua
- Chimborazo
- Pastaza
Costa y otras provincias también tendrán niveles muy altos
En las provincias de la Costa y el resto del país, la radiación ultravioleta alcanzará niveles “muy altos”.
El escenario se presenta en la víspera del feriado nacional del 10 de Agosto, cuando miles de personas se movilizarán por distintos puntos del país.
Horas de mayor radiación
El Inamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, especialmente en las zonas donde el índice UV se ubique entre muy alto y extremadamente alto.
Durante esas horas se recomienda reducir las actividades prolongadas bajo el sol y buscar espacios con sombra.
También es aconsejable utilizar protección solar, ropa que cubra la piel, sombrero y gafas de sol, especialmente durante actividades al aire libre.
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