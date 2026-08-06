Cinco planes para disfrutar Quito en el feriado sin gastar de más
Parques, museos, caminatas y actividades culturales son parte de la agenda para quienes deciden quedarse en la Capital en el feriado del 10 de agosto de 2026.
La capital y sus alrededores ofrecen una amplia gama de actividades para disfrutar en feriado.
Quito Informa
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Actualizada:
06 ago 2026 - 11:14
Si este feriado te quedas en Quito, no significa que tengas que pasar los días en casa. La ciudad ofrece varias alternativas para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario.
Desde recorridos patrimoniales hasta espacios naturales y actividades al aire libre están entre las opciones.
Recorre el Centro Histórico
- Caminar por la Plaza Grande, visitar iglesias patrimoniales, museos y disfrutar de la gastronomía tradicional sigue siendo uno de los planes favoritos para redescubrir la historia y arquitectura de Quito.
Sube al Teleférico o visita el volcán Pichincha
- Si el clima lo permite, el Teleférico es una de las mejores opciones para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y realizar caminatas en las faldas del volcán Pichincha.
Disfruta de los parques de la ciudad
- Espacios como La Carolina, Metropolitano, Bicentenario o El Ejido ofrecen senderos, zonas verdes y actividades recreativas para quienes buscan un plan tranquilo y al aire libre.
Museos y cultura para toda la familia
- Durante el feriado, varios museos y centros culturales mantienen una programación especial con exposiciones, recorridos y actividades para todas las edades, una alternativa ideal si buscas un plan diferente sin salir de Quito.
Un café con vista o una escapada gastronómica
- La ciudad también ofrece cafeterías, miradores y restaurantes con vistas privilegiadas para disfrutar del feriado sin recorrer largas distancias. Sectores como La Floresta o Guápulo concentran algunas de las opciones más visitadas.
¡También hay eventos!
¿Te gusta comer rico? El Hueca Fest 2026 es para ti
- Del viernes 7 al lunes 10 de agosto, el Centro de Eventos Bicentenario será la sede del Hueca Fest 2026, un festival gastronómico y cultural que reunirá la cocina tradicional de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.
Feria de libros para niñas, niños y jóvenes
- Del 8 al 10 de agosto, el Yaku Parque Museo del Agua recibirá 'Wawa Libro, arte, palabra y lectura', un encuentro que reunirá editoriales, escritores, ilustradores y mediadores de lectura.
- La programación contempla actividades participativas para niñas, niños, jóvenes y familias.
- Durante estos tres días, el ingreso para personas adultas tendrá una tarifa promocional de $1, mientras que niñas y niños entrarán gratuitamente.
Festival de Verano con conciertos gratuitos
- El sábado 8 de agosto, desde las 10:00, los parques El Ejido y El Arbolito albergarán el Festival de Verano, Fiesta del Sol.
- La programación musical incluye a Estamos Perdidos, 3Vol, Madbrain, Cementerio de Elefantes, Lolabum, Mini Pony y Swing Original Monks.
- Además, habrá actividades infantiles, teatro, exhibiciones de CrossFit, parkour y un festival familiar de K-pop. Todas las actividades serán gratuitas.
No hace falta salir de la ciudad para disfrutar del feriado. Quito tiene opciones para todos los gustos, desde caminatas y museos hasta gastronomía y naturaleza, ideales para redescubrir la capital durante estos días de descanso.
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