Cinco planes para disfrutar Quito en el feriado sin gastar de más

La capital y sus alrededores ofrecen una amplia gama de actividades para disfrutar en feriado.

Si este feriado te quedas en Quito, no significa que tengas que pasar los días en casa. La ciudad ofrece varias alternativas para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario.

Desde recorridos patrimoniales hasta espacios naturales y actividades al aire libre están entre las opciones.

Recorre el Centro Histórico Caminar por la Plaza Grande, visitar iglesias patrimoniales, museos y disfrutar de la gastronomía tradicional sigue siendo uno de los planes favoritos para redescubrir la historia y arquitectura de Quito. Sube al Teleférico o visita el volcán Pichincha Si el clima lo permite, el Teleférico es una de las mejores opciones para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y realizar caminatas en las faldas del volcán Pichincha. Disfruta de los parques de la ciudad Espacios como La Carolina, Metropolitano, Bicentenario o El Ejido ofrecen senderos, zonas verdes y actividades recreativas para quienes buscan un plan tranquilo y al aire libre. Museos y cultura para toda la familia Durante el feriado, varios museos y centros culturales mantienen una programación especial con exposiciones, recorridos y actividades para todas las edades, una alternativa ideal si buscas un plan diferente sin salir de Quito. Un café con vista o una escapada gastronómica La ciudad también ofrece cafeterías, miradores y restaurantes con vistas privilegiadas para disfrutar del feriado sin recorrer largas distancias. Sectores como La Floresta o Guápulo concentran algunas de las opciones más visitadas.

¡También hay eventos!

¿Te gusta comer rico? El Hueca Fest 2026 es para ti Del viernes 7 al lunes 10 de agosto, el Centro de Eventos Bicentenario será la sede del Hueca Fest 2026, un festival gastronómico y cultural que reunirá la cocina tradicional de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. Feria de libros para niñas, niños y jóvenes Del 8 al 10 de agosto, el Yaku Parque Museo del Agua recibirá 'Wawa Libro, arte, palabra y lectura', un encuentro que reunirá editoriales, escritores, ilustradores y mediadores de lectura.

arte, palabra y lectura', un encuentro que reunirá editoriales, escritores, ilustradores y mediadores de lectura. La programación contempla actividades participativas para niñas, niños, jóvenes y familias.

Durante estos tres días, el ingreso para personas adultas tendrá una tarifa promocional de $1, mientras que niñas y niños entrarán gratuitamente. Festival de Verano con conciertos gratuitos El sábado 8 de agosto, desde las 10:00, los parques El Ejido y El Arbolito albergarán el Festival de Verano, Fiesta del Sol.

albergarán el Festival de Verano, Fiesta del Sol. La programación musical incluye a Estamos Perdidos, 3Vol, Madbrain, Cementerio de Elefantes , Lolabum, Mini Pony y Swing Original Monks.

, Lolabum, Mini Pony y Swing Original Monks. Además, habrá actividades infantiles, teatro, exhibiciones de CrossFit, parkour y un festival familiar de K-pop. Todas las actividades serán gratuitas.

No hace falta salir de la ciudad para disfrutar del feriado. Quito tiene opciones para todos los gustos, desde caminatas y museos hasta gastronomía y naturaleza, ideales para redescubrir la capital durante estos días de descanso.