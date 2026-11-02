Alerta por intensas lluvias y tormentas eléctricas en Santa Elena la tarde de este lunes

Inamhi registra tormentas eléctricas en Santa Elena tras reporte de lluvias en Salinas y La Libertad la tarde de este lunes 2 de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta tras un monitoreo satelital a las 16:06 de este lunes 2 de noviembre de 2026, la presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en Santa Elena.

El organismo técnico advirtió que las precipitaciones se extenderán durante las próximas horas en la península.

Lluvias se extienden en la península

El reporte del Inamhi confirma la persistencia del temporal que desde la mañana afecta a la zona costera.

De acuerdo con el monitoreo del ECU 911 en Samborondón , se registran precipitaciones de intensidad moderada en los tres cantones peninsulares: Santa Elena, La Libertad y Salinas.

Las tormentas eléctricas coinciden además con precipitaciones registradas en otras provincias de la Costa,como El Oro,donde el cantón Arenillas también reporta acumulaciones de agua y descargas eléctricas.

Monitoreo y recomendaciones

Las cámaras de videovigilancia de la central de emergencias mantienen la vigilancia sobre las principales arterias viales y zonas de riesgo para prevenir anegaciones.

Frente a la vigencia y la presencia de rayos, se recomienda a la ciudadanía evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas, conducir con velocidad reducida y reportar cualquier emergencia a la línea 9-1-1.