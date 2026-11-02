Familiares de José Luis Barrera exigen investigación tras hallar su cuerpo sin vida en Azogues

La búsqueda de José Luis Barrera Zumba, de 49 años, concluyó de forma trágica la tarde del sábado 31 de octubre de 2026. El ciudadano permanecía desaparecido desde el pasado 24 de octubre, tras ser visto por última vez en un establecimiento nocturno de la capital provincial.

Sus restos fueron localizados en una zona rural de la parroquia Luis Cordero, sector Ayazamana, cerca de una pista de motocross. Moradores que transitaban por la zona notaron un bulto sospechoso y alertaron de inmediato a las unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con informes preliminares, el cadáver estaba enterrado e introducido en un saco de yute. Las intensas lluvias caídas en el Austro erosionaron el terreno, lo que dejó al descubierto parte del bulto y facilitó su hallazgo.

Agentes de la Dinased y peritos de Criminalística acudieron al sitio para ejecutar el levantamiento del cuerpo bajo instrucción de la Fiscalía. Posteriormente, los restos fueron trasladados hasta el Centro Forense de la ciudad de Cuenca para la autopsia correspondiente.

En dicha dependencia, familiares acudieron horas después y reconocieron formalmente a la víctima a través de las prendas de vestir que llevaba.

El suceso generó conmoción y protestas en Azogues tras registrarse indicios de forcejeo en el local donde desapareció.

La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones para determinar las causas del deceso y rastrear el vehículo en el que viajaba la víctima.