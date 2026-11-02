COE Nacional articula asistencia humanitaria y despliegue vial en provincias golpeadas por lluvias

COE Nacional reporta intervenciones integrales y entrega de bonos ante estragos del temporal este 2 de noviembre de 2026.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional emitió un boletín de prensa este lunes 2 de noviembre de 2026.

El organismo confirmó el despliegue permanente de equipos en territorio para atender los estragos causados por las severas lluvias e inundaciones a escala nacional.

Las intervenciones gubernamentales abarcan la atención sanitaria, la asistencia humanitaria directa, la evaluación de daños físicos y la habilitación prioritaria de la red vial.

Despliegue de ayuda y respuesta por provincias

El informe del COE Nacional detalla las acciones interinstitucionales ejecutadas en los sectores más golpeados por el clima:

Guayas: La SNGR evalúa afectaciones y coordinó la limpieza de calles anegadas en sectores de Guayaquil como Sauces 2, Suburbio, Isla Trinitaria, Floresta 2, Huancavilca Sur, Sauces 4, Los Esteros, Las Orquídeas, Pascuales y Mucho Lote 1, además de Playas Villamil.

La SNGR evalúa afectaciones y coordinó la limpieza de calles anegadas en sectores de Guayaquil como Sauces 2, Suburbio, Isla Trinitaria, Floresta 2, Huancavilca Sur, Sauces 4, Los Esteros, Las Orquídeas, Pascuales y Mucho Lote 1, además de Playas Villamil. Guayas (Asistencia y Salud): El MTDH entregó 600 kits de vestimenta en Las Orquídeas y evalúa daños en Sergio Toral tras el colapso de inmuebles.



La red de salud atiende en varios centros y monitorea filtraciones en el Hospital del Guasmo y el CS Bastión Popular.

El MTDH entregó 600 kits de vestimenta en Las Orquídeas y evalúa daños en Sergio Toral tras el colapso de inmuebles. La red de salud atiende en varios centros y monitorea filtraciones en el Hospital del Guasmo y el CS Bastión Popular. Galápagos: Se movilizó un tercer vuelo de asistencia a Santa Cruz con 57 colchones, 55 kits para dormir, 16 kits de primera respuesta, 6 bombas de succión, 50 camas, 700 kits de vestir y raciones.

Se movilizó un tercer vuelo de asistencia a Santa Cruz con 57 colchones, 55 kits para dormir, 16 kits de primera respuesta, 6 bombas de succión, 50 camas, 700 kits de vestir y raciones. El Oro: La SNGR coordina con Bomberos en Las Lajas, Santa Rosa, Piñas y Atahualpa para despejar vías y trasladar familias a albergues temporales en Machala.



El MIT interviene en las carreteras Arenillas–Puente Puyango y San Juan de Cerro Azul–Paccha.

La SNGR coordina con Bomberos en Las Lajas, Santa Rosa, Piñas y Atahualpa para despejar vías y trasladar familias a albergues temporales en Machala. El MIT interviene en las carreteras Arenillas–Puente Puyango y San Juan de Cerro Azul–Paccha. Esmeraldas y Manabí: El MTDH entregó 220 kits de asistencia humanitaria a familias afectadas por el desbordamiento del río Canandé en Quinindé.



En Manabí, se realiza la evaluación inicial de necesidades (EVIN) en Puerto López.

El MTDH entregó 220 kits de asistencia humanitaria a familias afectadas por el desbordamiento del río Canandé en Quinindé. En Manabí, se realiza la evaluación inicial de necesidades (EVIN) en Puerto López. Azuay: El MIT mantiene labores de habilitación vial las 24 horas en la carretera Cuenca–Molleturo–El Empalme.

Saldo nacional de asistencia y cobertura

A escala nacional, el MTDH reporta la entrega del 18 318 kits de ayuda humanitaria entre el 28 de agosto y el 1 de noviembre de 2026.

En ese mismo período se habilitó a 3 105 personas para recibir el Bono de Contingencia como apoyo directo a las familias damnificadas.

Asimismo, las autoridades confirman que el Ministerio de Salud Pública y el IESS mantienen la operatividad total de sus redes asistenciales en Azuay, Cañar y Orellana, sin novedades graves en el resto del país.