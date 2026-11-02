COE Nacional articula asistencia humanitaria y despliegue vial en provincias golpeadas por lluvias
El informe del COE evidencia acciones coordinadas para la limpieza de vías, traslado de insumos en buques y atención sanitaria en zonas anegadas.
COE Nacional reporta intervenciones integrales y entrega de bonos ante estragos del temporal este 2 de noviembre de 2026.
API
Compartir
Actualizado:
02 nov 2026 - 16:07
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional emitió un boletín de prensa este lunes 2 de noviembre de 2026.
El organismo confirmó el despliegue permanente de equipos en territorio para atender los estragos causados por las severas lluvias e inundaciones a escala nacional.
Las intervenciones gubernamentales abarcan la atención sanitaria, la asistencia humanitaria directa, la evaluación de daños físicos y la habilitación prioritaria de la red vial.
Despliegue de ayuda y respuesta por provincias
El informe del COE Nacional detalla las acciones interinstitucionales ejecutadas en los sectores más golpeados por el clima:
- Guayas: La SNGR evalúa afectaciones y coordinó la limpieza de calles anegadas en sectores de Guayaquil como Sauces 2, Suburbio, Isla Trinitaria, Floresta 2, Huancavilca Sur, Sauces 4, Los Esteros, Las Orquídeas, Pascuales y Mucho Lote 1, además de Playas Villamil.
- Guayas (Asistencia y Salud): El MTDH entregó 600 kits de vestimenta en Las Orquídeas y evalúa daños en Sergio Toral tras el colapso de inmuebles.
La red de salud atiende en varios centros y monitorea filtraciones en el Hospital del Guasmo y el CS Bastión Popular.
- Galápagos: Se movilizó un tercer vuelo de asistencia a Santa Cruz con 57 colchones, 55 kits para dormir, 16 kits de primera respuesta, 6 bombas de succión, 50 camas, 700 kits de vestir y raciones.
- El Oro: La SNGR coordina con Bomberos en Las Lajas, Santa Rosa, Piñas y Atahualpa para despejar vías y trasladar familias a albergues temporales en Machala.
El MIT interviene en las carreteras Arenillas–Puente Puyango y San Juan de Cerro Azul–Paccha.
- Esmeraldas y Manabí: El MTDH entregó 220 kits de asistencia humanitaria a familias afectadas por el desbordamiento del río Canandé en Quinindé.
En Manabí, se realiza la evaluación inicial de necesidades (EVIN) en Puerto López.
- Azuay: El MIT mantiene labores de habilitación vial las 24 horas en la carretera Cuenca–Molleturo–El Empalme.
Saldo nacional de asistencia y cobertura
A escala nacional, el MTDH reporta la entrega del 18 318 kits de ayuda humanitaria entre el 28 de agosto y el 1 de noviembre de 2026.
En ese mismo período se habilitó a 3 105 personas para recibir el Bono de Contingencia como apoyo directo a las familias damnificadas.
Asimismo, las autoridades confirman que el Ministerio de Salud Pública y el IESS mantienen la operatividad total de sus redes asistenciales en Azuay, Cañar y Orellana, sin novedades graves en el resto del país.
Compartir