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Ecuador

Alerta por lluvias de intensidad muy alta en Los Ríos, Guayas, Bolívar y El Oro este martes

El Inamhi advierte sobre acumulados de lluvia superiores a 40 mm en sectores de Guayas, Los Ríos, Bolívar y El Oro, con un pico de precipitaciones fuertes para Guayaquil a mitad de la tarde.

Inamhi emite alerta por lluvias muy altas acumuladas de más de 40 mm en cuatro provincias este martes 27 de octubre de 2026.

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Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

27 oct 2026 - 12:24

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este martes un comunicado oficial en el que alerta sobre lluvias de intensidad "muy alta" —con acumulados superiores a los 40 mm— en varios sectores de las provincias de Los Ríos, Guayas, Bolívar y El Oro.

De acuerdo con el organismo técnico, el nivel de amenaza es muy alto para diversos cantones de la región Litoral y zona de derivación occidental:

  • Los Ríos: Mocache, Palenque, Ventanas, Urdaneta y Montalvo.
  • Guayas: Guayaquil, Durán, Milagro, Samborondón, Balao, Naranjito, Naranjal, Playas, Balzar y El Empalme.
  • Bolívar: Echeandía, Caluma, Chillanes, San Miguel y Chimbo.
  • El Oro: El Guabo, Pasaje, Marcabelí, Las Lajas, Santa Rosa, Arenillas, Piñas, Atahualpa, Chilla y Balsas.

Pronóstico específico para Guayaquil

En el caso del cantón Guayaquil, y considerando el comportamiento meteorológico previo, el Inamhi detalló que los eventos de mayor intensidad se prevén entre las 15:30 y las 16:00 de este martes 27 de octubre, caracterizados por lluvias moderadas a fuertes.

El Inamhi mantiene una vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas del país. 

Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales de la institución y de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

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