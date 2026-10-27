Alerta por lluvias de intensidad muy alta en Los Ríos, Guayas, Bolívar y El Oro este martes
El Inamhi advierte sobre acumulados de lluvia superiores a 40 mm en sectores de Guayas, Los Ríos, Bolívar y El Oro, con un pico de precipitaciones fuertes para Guayaquil a mitad de la tarde.
Inamhi emite alerta por lluvias muy altas acumuladas de más de 40 mm en cuatro provincias este martes 27 de octubre de 2026.
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Actualizado:
27 oct 2026 - 12:24
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este martes un comunicado oficial en el que alerta sobre lluvias de intensidad "muy alta" —con acumulados superiores a los 40 mm— en varios sectores de las provincias de Los Ríos, Guayas, Bolívar y El Oro.
De acuerdo con el organismo técnico, el nivel de amenaza es muy alto para diversos cantones de la región Litoral y zona de derivación occidental:
- Los Ríos: Mocache, Palenque, Ventanas, Urdaneta y Montalvo.
- Guayas: Guayaquil, Durán, Milagro, Samborondón, Balao, Naranjito, Naranjal, Playas, Balzar y El Empalme.
- Bolívar: Echeandía, Caluma, Chillanes, San Miguel y Chimbo.
- El Oro: El Guabo, Pasaje, Marcabelí, Las Lajas, Santa Rosa, Arenillas, Piñas, Atahualpa, Chilla y Balsas.
Pronóstico específico para Guayaquil
En el caso del cantón Guayaquil, y considerando el comportamiento meteorológico previo, el Inamhi detalló que los eventos de mayor intensidad se prevén entre las 15:30 y las 16:00 de este martes 27 de octubre, caracterizados por lluvias moderadas a fuertes.
El Inamhi mantiene una vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas del país.
Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales de la institución y de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
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