Alerta por lluvias de intensidad muy alta en Los Ríos, Guayas, Bolívar y El Oro este martes

Inamhi emite alerta por lluvias muy altas acumuladas de más de 40 mm en cuatro provincias este martes 27 de octubre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este martes un comunicado oficial en el que alerta sobre lluvias de intensidad "muy alta" —con acumulados superiores a los 40 mm— en varios sectores de las provincias de Los Ríos, Guayas, Bolívar y El Oro.

De acuerdo con el organismo técnico, el nivel de amenaza es muy alto para diversos cantones de la región Litoral y zona de derivación occidental:

Los Ríos: Mocache, Palenque, Ventanas, Urdaneta y Montalvo.

Mocache, Palenque, Ventanas, Urdaneta y Montalvo. Guayas: Guayaquil, Durán, Milagro, Samborondón, Balao, Naranjito, Naranjal, Playas, Balzar y El Empalme.

Guayaquil, Durán, Milagro, Samborondón, Balao, Naranjito, Naranjal, Playas, Balzar y El Empalme. Bolívar: Echeandía, Caluma, Chillanes, San Miguel y Chimbo.

Echeandía, Caluma, Chillanes, San Miguel y Chimbo. El Oro: El Guabo, Pasaje, Marcabelí, Las Lajas, Santa Rosa, Arenillas, Piñas, Atahualpa, Chilla y Balsas.

Pronóstico específico para Guayaquil

En el caso del cantón Guayaquil, y considerando el comportamiento meteorológico previo, el Inamhi detalló que los eventos de mayor intensidad se prevén entre las 15:30 y las 16:00 de este martes 27 de octubre, caracterizados por lluvias moderadas a fuertes.

El Inamhi mantiene una vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas del país.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales de la institución y de la Secretaría de Gestión de Riesgos.