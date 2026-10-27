Lluvias, tormentas y radiación extrema afectarán a Quito y Pichincha este martes
El Inamhi reporta un cambio de clima para Quito y los cantones de Pichincha, con mañanas despejadas, tardes de lluvia y tormentas, e índices de radiación UV en niveles extremos.
Lluvias, tormentas y radiación extrema afectarán a Quito y Pichincha este martes 27 de octubre de 2026
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Actualizado:
27 oct 2026 - 10:17
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió los pronósticos del tiempo para Quito y la provincia de Pichincha, correspondiente a este martes 27 y la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026.
Se prevén condiciones variables que irán desde mañanas despejadas hasta precipitaciones con tormentas aisladas durante la tarde en la capital y la provincia.
Para Quito, las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 °C y 26 °C.
En las primeras horas se espera un cielo poco nuboso y despejado, pero la condición variará a nublado por la tarde con presencia de lluvia y tormentas aisladas.
Además, las autoridades advierten sobre un índice de radiación ultravioleta en nivel "extremadamente alto" para la capital.
Comportamiento del clima
En Quito y los distintos cantones de Pichincha, el clima presentará variaciones clave según la zona geográfica.
Quito (Zona Urbana y Valles)
- En la mañana se prevé cielo poco nuboso y ambiente despejado, variando a nublado por la tarde con lluvias y tormentas aisladas.
- Para la noche y madrugada se prevé un ambiente ocasionalmente nublado con lloviznas aisladas y temperaturas mínimas de entre 9 °C y 12 °C.
Noroccidente de Pichincha
Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos
- Mantendrá temperaturas máximas elevadas de 29 °C a 32 °C, con lluvias ocasionales de mayor intensidad durante el día.
Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Moncayo
- Máximas de 20 °C a 26 °C durante la jornada diurna. En la noche y madrugada, las temperaturas mínimas descenderán a rangos de 5 °C a 8 °C en Mejía y de 7 °C a 11 °C en la zona norte y valles.
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