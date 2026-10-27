Lluvias, tormentas y radiación extrema afectarán a Quito y Pichincha este martes 27 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió los pronósticos del tiempo para Quito y la provincia de Pichincha, correspondiente a este martes 27 y la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026.

Se prevén condiciones variables que irán desde mañanas despejadas hasta precipitaciones con tormentas aisladas durante la tarde en la capital y la provincia.

Para Quito, las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 °C y 26 °C.

En las primeras horas se espera un cielo poco nuboso y despejado, pero la condición variará a nublado por la tarde con presencia de lluvia y tormentas aisladas.

Además, las autoridades advierten sobre un índice de radiación ultravioleta en nivel "extremadamente alto" para la capital.

Comportamiento del clima

En Quito y los distintos cantones de Pichincha, el clima presentará variaciones clave según la zona geográfica.

Quito (Zona Urbana y Valles)

En la mañana se prevé cielo poco nuboso y ambiente despejado , variando a nublado por la tarde con lluvias y tormentas aisladas.



En la se prevé y ambiente , variando a por la tarde con y aisladas. Para la noche y madrugada se prevé un ambiente ocasionalmente nublado con lloviznas aisladas y temperaturas mínimas de entre 9 °C y 12 °C.

Un cielo poco nuboso variando a nublado y lluvias con tormentas aisladas es el pronóstico del clima para Quito este martes 27 de octubre de 2026, según Inamhi. Inamhi

Noroccidente de Pichincha

Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos

Mantendrá temperaturas máximas elevadas de 29 °C a 32 °C, con lluvias ocasionales de mayor intensidad durante el día.

Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Moncayo

Máximas de 20 °C a 26 °C durante la jornada diurna. En la noche y madrugada, las temperaturas mínimas descenderán a rangos de 5 °C a 8 °C en Mejía y de 7 °C a 11 °C en la zona norte y valles.