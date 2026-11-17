El Inocar advirtió sobre condiciones de mar agitado en Galápagos y la costa continental del 17 al 20 de noviembre de 2026, con olas de hasta 2,6 metros y corrientes de resaca.

Un tren de oleaje de largo período proveniente del norte impactará a las islas Galápagos ya la costa continental de Ecuador entre este martes 17 y el viernes 20 de noviembre de 2026.

Así lo alertó el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) mediante un comunicado oficial emitido este martes.

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De acuerdo con el reporte técnico, el fenómeno comienza a sentirse desde este 17 de noviembre en el archipiélago y sus efectos se harán más evidentes en el perfil costero continental a partir del miércoles 18 de noviembre.

Esto generará condiciones de mar agitado en los sectores expuestos.

Zonas más afectadas y alturas previstas de las olas

El Inocar explicó que estas ondas —con períodos superiores a los 18 segundos— incidirán de forma directa en las costas de Esmeraldas, Manabí, el norte de Santa Elena y en el perfil norte y oeste de las islas Galápagos.

La entidad advirtió que el arribo de este oleaje incrementará el flujo de energía en el litoral, provocando rompientes más intensos, corrientes de resaca y un mayor ingreso del agua hacia tierra.

Además, precisó que este impacto se intensifica debido al incremento promedio observado de 40 centímetros en el nivel del mar por el fenómeno de El Niño.

Según los pronósticos oceanográficos, el comportamiento del mar se dividirá de la siguiente manera:

Islas Galápagos: Se prevén olas con alturas de hasta 2,6 metros y períodos pico cercanos a los 21 segundos entre el 17 y el 19 de noviembre .

Se prevén olas con alturas de hasta y períodos pico cercanos a los 21 segundos entre el . Costa continental: Los períodos pico superarán los 18 segundos durante el 18 y 19 de noviembre , con olas que alcanzarán alturas de hasta 1,7 metros .

Disminución gradual: A partir del 20 de noviembre se espera una reducción tanto en los períodos pico como en la intensidad general del evento en ambas regiones .

Recomendaciones para bañistas y embarcaciones

Ante el riesgo de corrientes de resaca y fuerte rompimiento de olas, las autoridades emitieron tres recomendaciones clave para turistas, pobladores y el sector pesquero: