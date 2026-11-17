Familiares de Verónica Bravo y de la pequeña Khiara exigen justicia tras confirmarse que las osamentas halladas en una alcantarilla de La Recoleta corresponden a madre e hija.

El dolor y la indignación marcan los días de la familia Bravo Verduga tras confirmarse que las osamentas halladas en una alcantarilla del sector de La Recoleta, en el centro de Quito, pertenecen a Verónica Bravo ya su pequeña hija, Khiara García.

En diálogo con Teleamazonas, sus familiares expresaron la profunda conmoción por esta pérdida.

Aunque el principal sospechoso del doble femicidio, Pedro G., ya cumple prisión preventiva, piden a las autoridades que el crimen no queda en la impunidad.

Durante ocho años y dos meses, la familia Bravo Verduga mantuvo la esperanza de encontrar con vida a Verónica ya su hija; hoy piden que el doble feminidio no quede en la impunidad. Teleamazonas

Ocho años de angustia

Todo cambió el 2 de septiembre de 2018 para esta familia oriunda de Pedernales, Manabí.

A las 16:00 de aquel día, Verónica salió de la casa de su madre, en el sector del Comité del Pueblo, para encontrarse con Pedro G., su expareja y padre de la niña.

El encuentro se pactó en el sector de Cumandá, donde el hoy procesado trabajaba como guardia de seguridad.

Desde ese instante, no se volvió a saber nada de la madre ni de la menor.

Con lágrimas en los ojos, Karina, hermana de Verónica, relata cómo mantuvieron viva la ilusión durante casi una década:

"Teníamos la presunción de vida. Después de ocho años y dos meses, teníamos la esperanza de encontrarla con vida. Lastimosamente este hombre nos arrebató la vida de mi hermana y de mi sobrina". Karina, hermana de Verónica Bravo.

“Alzamos la voz que le apagaron”

Entre el llanto y la impotencia, sus allegados aseguran que Verónica y Khiara no merecían ese final y exigen la máxima sanción penal contra el responsable.

"Alzamos la voz que no tiene mi hermana en este momento, la voz que le apagaron durante ocho años y dos meses. Necesitamos que se haga justicia, que ese hombre pague por lo que hizo; este hecho no puede quedar impune". Karina, hermana de Verónica Bravo.

Verónica Bravo y su pequeña hija Khiara desaparecieron en septiembre de 2018 en Quito; según la Fiscalía, el procesado las citó en cerca de su trabajo. Es el principal sospechoso del femicidio. Composición Teleamazonas

Denuncias previas y un recuerdo imborrable

Según el testimonio de Karina, existían antecedentes de violencia e intimidaciones previas.

Asegura que Pedro G. había amenazado a la familia de Verónica, por lo que incluso interpusieron una denuncia formal en su contra.

"No tenemos miedo. Aquí estamos. Estamos en lucha. Exigimos justicia a la Fiscalía y al Gobierno". Karina, hermana de Verónica Bravo.

Por su parte, Fernando, hermano de Verónica, subraya que más allá del duelo, hoy la prioridad absoluta es alcanzar justicia para ambas.

Hoy, Verónica tendría 40 años y su hija Khiara, 9. Su familia enfrenta la dura realidad de no volver a ver a quien recuerdan como un “ser de luz”, ni ver crecer a la pequeña que llenó de color sus días.

El avance del proceso judicial

El hallazgo de los restos óseos ocurrió el pasado 21 de octubre de 2026 dentro de un pozo de alcantarillado en La Recoleta.

Cinco días después, el 26 de octubre, las pericias científicas confirmaron la terrible noticia a la familia Bravo Verduga: los restos correspondían a la madre e hija.

Tras recabar 28 elementos de convicción, la Policía capturó a Pedro G. la noche del 14 de noviembre de 2026 en el barrio La Vicentina.

Un juez dictó prisión preventiva en su contra y abrió una instrucción fiscal de 90 días por el presunto delito de femicidio.