Verónica Bravo y su pequeña hija Khiara desaparecieron en septiembre de 2018 en Quito; según la Fiscalía, el procesado las citó en cerca de su trabajo. Es el principal sospechoso del femicidio.

Evadir su responsabilidad sentimental, una demanda de alimentos y procesos previos por violencia intrafamiliar.

Esa es la principal motivación que sostiene la Fiscalía General del Estado (FGE) detrás del doble feminidio de Verónica Beatriz Bravo Verduga, de 32 años, y su pequeña hija Khiara, de apenas un año y ocho meses.

Las dos desaparecieron en septiembre de 2018 en Quito.

Tras ocho años de impunidad, el caso dio un giro decisivo luego del hallazgo de restos óseos en el sistema de alcantarillado del centro de la capital.

Este lunes 16 de noviembre de 2026, la Fiscalía detalló los 28 elementos de convicción con los que logró que un Juez de Violencia contra la Mujer dictara prisión preventiva contra Pedro Joel G.

De acuerdo con el Ministerio Público, es la expareja de Verónica y padre biológico de la menor.

Engaño en Cumandá y el posible móvil del crimen

La reconstrucción presentada por la fiscal del caso durante la audiencia de formulación de cargos apunta directamente al entorno laboral que tenía el sospechoso en 2018.

De acuerdo con la investigación, el 2 de septiembre de 2018, alrededor de las 16:00, Verónica —quien tenía una discapacidad auditiva y de lenguaje del 62%— salió de su domicilio en el sector del Comité del Pueblo, en Quito, junto con su hija.

La hipótesis fiscal establece que la víctima recibió mensajes de Pedro Joel G.

De acuerdo con Fiscalía, le habría pedido que se encontraran en su lugar de trabajo, en el sector deCumandá, donde él se desempeñaba como guardia de seguridad en un patio de retención vehicular.

En sus primeras versiones el hoy procesado reconoció haber acordado verse con ellas en un parque cercano a su trabajo. También dijo que "nunca llegaron"; sin embargo, las pericias demuestran lo contrario.

La Fiscalía sostiene que madre e hija sí acudieron al patio de retención vehicular y que allí habrían sido asesinadas.

Durante la audiencia, la fiscal expuso que el crimen habría sido planificado para librarse de obligaciones legales y familiares:

Antecedentes legales: Existían medidas de protección a favor de la víctima,denuncias previas por violencia y procesos judiciales por alimentos (registrados en 2016 y 2017).

Existían medidas de protección a favor de la víctima,denuncias previas por violencia y procesos judiciales por alimentos (registrados en 2016 y 2017). Amenazas previas: La investigación reveló que se habían registrado intimidaciones contra Verónica y sus familiares para obligarlos a retirar dichas acciones judiciales.

Conexión entre el parqueadero y La Recoleta

El crimen permaneció oculto durante más de ocho años hasta el pasado 21 de octubre de 2026.

Ese día, personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) descendió por un pozo de 26 metros de profundidad en el sector de La Recoleta y descubrió dos osamentas humanas.

Tras las complejas labores de extracción ejecutadas por equipos del GOE, GIR, Dinased y Criminalística, se levantaron 28 restos óseos.

Los análisis de antropología forense confirmaron dos datos determinantes:

Identidad: Los perfiles biológicos correspondían a Verónica Bravo ya su hija Khiara.

Los perfiles biológicos correspondían a Verónica Bravo ya su hija Khiara. Causa de muerte: Ambos cuerpos presentaban traumatismos craneoencefálicos , lo que confirma una muerte violenta de tipo homicida.

Para cerrar el círculo probatorio, los investigadores realizaron una inspección técnica por el interior del sistema de alcantarillado desde el punto del hallazgo.

El recorrido subterráneo comprobó que el ducto donde aparecieron las osamentas tenía conexión directa con una alcantarilla ubicada al interior del parqueadero Cumandá, donde trabajaba Pedro Joel G. en 2018.