Fuerzas Armadas hallan más de 40 fusiles que flotaban en el mar en San Cristóbal, Galápagos

Las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador, informaron este viernes 31 de octubre del 2025 que se halló carga de armamento a 250 millas náuticas al suroeste de la isla San Cristóbal. El armamento estaba oculto en ocho bultos que fueron hallados flotando en el mar.

Una vez iniciada la judicialización de los resultados obtenidos con la Policía Nacional se ejecutó el traslado del armamento incautado y el personal aprehendido por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) desde la Isla San Cristóbal hacia el continente

Durante la operación, el personal naval localizó los bultos. Estos contenían armas de fuego de uso militar. En la misma área se interceptaron las embarcaciones 'Rosa Isabel' y 'Siempre Nelly', vinculadas con esta actividad ilícita.

El material bélico de alta letalidad y gran poder de penetración, que habría representado una seria amenaza a la seguridad nacional de haber llegado a manos de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

Esta acción coordinada constituye un golpe significativo a las estructuras delictivas transnacionales, reafirmando la capacidad de respuesta del Bloque de Seguridad del Estado, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El armamento incautado está compuesto por: